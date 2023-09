Industriegewinne immer noch im Sinkflug Aber Chinas Abschwung schwächt sich ab

Die Gewinne von Chinas Industrieunternehmen sind zwischen Januar und August weiterhin gesunken, jedoch hat sich das Tempo des Rückgangs leicht abgeschwächt. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikamtes (NBS) hervorging, fielen die Gewinne in acht Monaten um 11,7 Prozent im Jahresvergleich, was einem leichten Rückgang im Vergleich zu den Industriegewinnen im Juli bedeutete.

In den ersten sieben Monaten des Jahres waren es noch 15,5 Prozent. Dies deutet möglicherweise darauf hin, dass bei einigen Unternehmen eine leichte Erholung eingesetzt hat. Die Annahme wird unterstützt von einem überraschenden Anstieg der Gewinne im August um 17,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Juli waren die Gewinne noch um 6,7 Prozent gesunken. Peking hatte die politische Unterstützung für seine strauchelnde Wirtschaft zwar verschärft, dennoch bleibt die anhaltende Schwäche des krisengeschüttelten Immobiliensektors, auf den ein Viertel der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt entfällt. (Reuters)