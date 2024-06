Ist „Digital Detox“ gesund? Das passiert im Gehirn, wenn man keine Nachrichten mehr liest

Es gibt vieles, was Rolf Dobelli kann. Firmen gründen, Fernsehsendungen moderieren, in Philosophie an der Universität St. Gallen promovieren, als Finanzchef im Swiss-Air-Konzern arbeiten. Und vor allem: Kolumnen und Bücher schreiben. Mit mehr als vier Millionen verkauften Büchern gilt er als der erfolgreichste Sachbuchautor der Schweiz. Dobelli ist Millionär, arriviert und erfolgreich.

Doch Nachrichten liest er nicht. Zwölf lange Jahre lang, von 2010 bis 2022, verzichtete er nach eigener Aussage ganz auf den Konsum von Nachrichten. Seitdem Russland die Ukraine im Februar 2022 angegriffen hat, liest er wieder, 15 Minuten pro Woche, weil er muss.

Er ist Gründer der Community World.Minds, die geopolitische Panels organisiert, mit Botschaftern, Premierministern und Armeegenerälen; daher liest Dobelli Texte zu den Brennpunkten in der Ukraine, Israel und Taiwan; aus drei Quellen, „New York Times“, „Economist“ und „NZZ“, mehr nicht.

Wieso macht Dobelli das?

Das Handelsblatt erreicht den News-Fastenden an einem Freitagabend in seiner Wahlheimat Bern. Dobelli bittet erst mal um Geduld, er müsse noch die letzten Buffalo Chicken Wings vertilgen. Dann sagt er: „News sind wie Junkfood, für den Geist das, was Zucker für den Körper ist. Appetitlich, leicht verdaulich und gleichzeitig höchst schädlich.“

Früher sei er eigentlich ein News-Junkie gewesen und habe rege und viel gelesen, doch bald gemerkt, dass er dadurch weder die Welt besser verstand noch klügere Entscheidungen traf. Ihn stört vor allem das „Kurzfutter“: Headlines, kurze Meldungen, Liveberichte zu aktuellen Lagen. Dieses „Kurzfutter“ schenke die Illusion von Wissen – doch keinerlei tiefes Verständnis.

Er vergleicht es mit den Zahlenbildern, die viele aus der Grundschule kennen. Wer dort die Punkte nach Zahlen richtig verbindet, löst aus den Vorlagen der Bilderrätsel eine Figur heraus. Beim schnelllebigen Newskonsum hingegen entstehe nichts: Jede neue kurze Meldung sei wie ein neuer Punkt, der ins Leere führt.

Nun sind Dobellis Motive angesichts der Weltlage nachvollziehbar: der Ukrainekrieg, der Gazakrieg, der Rechtsruck bei den Europawahlen, Hochwasser hier, Dürre dort – derzeit produziert jeder neue Tag neue Negativnachrichten. Das Wissen um diese ändert die Welt kaum, verschlechtert die Laune vieler Menschen aber deutlich.

Doch kann Dobellis Weltabgewandtheit, wie etwa der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen die Folge von Nachrichtenverweigerung sieht, wirklich die Lösung sein? Und was passiert im Gehirn, wenn wir uns nicht mehr mit dem Schicksal der Welt beschäftigen?

65 Prozent der erwachsenen Internetnutzer vermieden 2023 laut dem Reuters Institute Digital News Report zumindest gelegentlich Nachrichten.

Zunächst einmal bleibt festzuhalten: Dobelli drückt in seiner markigen Bestandsaufnahme nur aus, was sehr viele Menschen denken. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger westlicher Staaten meiden seit einigen Jahren Nachrichten. Laut dem Reuters Institute Digital News Report 2023 hat der Anteil der Nachrichtenvermeider in Deutschland seit 2017 kontinuierlich zugenommen.

So versuchte 2023 jeder zehnte erwachsene Internetnutzer in Deutschland aktiv, Nachrichten zu vermeiden; 65 Prozent versuchten dies zumindest gelegentlich. Von dieser Gruppe gingen 29 Prozent gezielt bestimmten Themen aus dem Weg, etwa dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Julia Behre vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg ist Co-Autorin des Reuters Institute Digital News Report, parallel promoviert sie zum Thema Nachrichtenvermeidung. Was glaubt sie, warum die Zahl der Nachrichtenvermeider zunimmt?

Coronapandemie und „Doomscrolling“

Die Invasion im Februar 2022 mitsamt der intensiven Berichterstattung habe zu einem Anstieg geführt. „Bei einigen Menschen haben Nachrichten eine negative Auswirkung auf die Stimmung.“ Viele beschrieben eine Art „Erschöpfungsgefühl“. Andere zeigen Gefühle von Depression, Wut, Angst, Hilflosigkeit.

Jüngere Menschen formulierten besonders häufig, mit den Nachrichten nichts anfangen zu können oder Schwierigkeiten zu haben, sie zu verstehen, sagt Behre. Das könne ein Indiz dafür sein, dass Nachrichten nicht immer die Lebensrealität junger Menschen widerspiegelten.

Mit Beginn der Coronapandemie 2020 beobachten Medienforscher auch verstärkt die Tendenz zum „Doomscrolling“. Das Phänomen beschreibt, wie sich Menschen in der Spirale von Negativnachrichten verlieren, sich geradezu darin einbalsamieren.

Die Reaktion der totalen Selbstabschottung ist gesellschaftspolitisch betrachtet falsch und mündet im Extremfall in eine Art Digital-Detox-Spießertum. Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaften an der Universität Tübinge

Betroffene leiden dabei unter einem Gefühl von Taubheit und fehlender Selbstwirksamkeit: weil sie sich dem Weltgeschehen, den Kriegen und Krisen, der Not und dem Elend, dem Leid und der Gram hilflos ausgesetzt fühlen. Ohne Kontrolle und Einflussmöglichkeit. Diese „erlernte Hilflosigkeit“ könne dann zu Angstgefühlen oder Depressionen führen.

Schon lange vor der Pandemie, um 2010, „als die Zeiten noch glorreich waren“, sagt Rolf Dobelli, hätten Nachrichten ihm das Gefühl eigener Handlungsmacht geraubt. Denn das Gros der Ereignisse, die zeitgleich irgendwo in der Welt gerade stattfinden, könne man nun mal ganz und gar nicht beeinflussen. Diese Ohnmacht beim Lesen negativer Nachrichten löse jedes Mal kleine Stressreaktionen im Körper aus. Die Folge: „Man leidet unter chronischem Stress und altert schneller. Körperlich und psychisch.“

Hilft der Fokus auf den eigenen Kompetenzkreis?

Dobelli rät dazu, sich deshalb stärker auf die eigene Handlungsmacht zu besinnen und im kleinen Kreis aktiv zu werden: der eigenen Familie, Nachbarschaft, Stadt. „Hier können wir noch was bewegen.“

Und den Fokus weg von der Welt hin zum eigenen „Kompetenzkreis“ zu bringen. Der Begriff geht auf Investorenlegende Warren Buffett zurück: Es ist der Bereich, in dem ein Mensch überdurchschnittliche Fähigkeiten aufweist und dadurch in Job und Leben glänzt.

Dobelli sagt: „Um Meisterschaft zu erlangen, braucht es einen recht engen, dafür tiefen Kompetenzkreis, in dem man der Beste sein will.“ Ob als Sportler, Manager oder Autor: Wer Erfolg haben will, solle erst den eigenen Kompetenzkreis klar definieren und dann konsequent alles an Infos aufnehmen, was dafür relevant ist, und alles weglassen, was nicht. Gehört der Gazastreifen da nicht dazu, sei das eben so. Denn: „Was relevant ist, sollte kein Chefredakteur bestimmen – sondern man selbst.“

Es gibt kein Recht auf ein von der Geschichte unbelästigtes Leben. Nils Minkmar, Journalist und Historiker

Den Fokus also nur noch auf sich? Dafür ganz weg mit den Nachrichten, dem eigenen Wohlergehen zuliebe? Ganz und gar nicht, sagt Professor Bernhard Pörksen, der an der Universität Tübingen Medienwissenschaften lehrt und sich in seinen Büchern mit der Auswirkung von Nachrichtenfluten auseinandersetzt.

Das eigentliche Problem sei nicht „News Avoidance“, „Digital Detox“, „Doomscrolling“ und andere Anglizismen, die das Wohlergehen des Einzelnen in den Vordergrund stellen, der seine mentale Gesundheit durch Reizüberflutung gefährdet sieht. „Es gibt kein Recht auf ein von der Geschichte unbelästigtes Leben“, zitiert Pörksen den Journalisten und Historiker Nils Minkmar.

Pörksen sagt: „Die Reaktion der totalen Selbstabschottung ist gesellschaftspolitisch betrachtet falsch und mündet im Extremfall in eine Art Digital-Detox-Spießertum.“ Was Dobelli propagiere, sei eine „gepflegte Form der Journalismusverachtung“, die nur an den Einzelnen, nicht aber an die Gesellschaft denkt. Dobelli verwechsele Selbstoptimierung mit Aufklärung und Bildung, dabei bedeute die „immer auch die Konfrontation mit dem fundamental Unbekannten und elementar Überraschenden“.

Nachrichten konfrontierten uns immer wieder neu mit der Welt um uns herum, forderten uns heraus. Wir sollten engagiert mit Nachrichten umgehen. Klar, die Informationsflut, den digitalen Tsunami, der da auf uns einprasselt, den sieht auch Pörksen. Aber gerade jetzt brauche es Mündigkeit. Fokus, Tiefe, Selbstdisziplin.

Denn Aufmerksamkeit sei kostbar, politisch, gerade deshalb müssten wir uns selbst disziplinieren, filtern, steuern – um Relevantes von Irrelevantem zu unterscheiden.

Wir leben in einer Welt voller Reize und Informationen

Da ist sich auch Lutz Jäncke sicher, emeritierter Professor an der Universität Zürich für Neuropsychologie. „Auf unser Gehirn prasseln elf Millionen Bit pro Sekunde ein“, sagt er, „wir können aber nur elf bis sechzig Bit verarbeiten.“

Wir lebten in einer Welt voller „schimmernden Reize“, auf die unser Stirnhirn und unser Frontalkortex evolutionsbedingt anspringe, Gefahren wittere, Aktionsbereitschaft hervorrufe, sagt Jäncke. Nur, dass in der modernen Gesellschaft kaum Gefahren im eigenen Umfeld existierten.

Anders gesagt: Der Säbelzahntiger ist gut 12.000 Jahre tot. Metaphorisch ist er aber noch hier, nur halt eben in Form von „News-Spektakeln, Livetickern ohne einordnende Kraft“, in einem „Aktualitätsrausch, der nicht sortiert, sondern nur Zeit kostet“, wie es Bernhard Pörksen ausdrückt.

Wer liest eigentlich noch Thomas Mann?

Lutz Jäncke hat über den analogen Menschen in der digitalen Welt ein Buch geschrieben: Von der Steinzeit ins Internet, so heißt der Titel. „Wir sind keine Multitasker“, sagt der Neuropsychologe. Wenn wir es mit dem Mehrprozessbetrieb übertrieben, gehe unsere Konzentrationsfähigkeit verloren.

So hat etwa eine Studie unter Studenten der Eliteuniversität Stanford gezeigt, dass Multitasking dem Gehirn schadet. Medien-Multitasker, also Menschen, die gleichzeitig den Laptop auf dem Schoß haben, sich Netflix anschauen, und von Eilmeldung zu Eilmeldung springen, schneiden der Studie zufolge schlechter in Tests ab, die die Aufmerksamkeit testen.

Neurophysiologisch sei das auch gut erklärbar, sagt Lutz Jäncke: Wenn unser Gehirn mit vielen Informationen bombardiert werde, schalte es in den Energiesparmodus. Das schadet dem Gehirn, der Fähigkeit, sich zu konzentrieren.

Und trotzdem setzten sich viele dem digitalen Tsunami aus, sagt Jäncke. Die Auswirkungen seien spürbar: Videos würden immer kürzer, die Schnittfrequenz in Filmen nehme zu. Die Aufmerksamkeitsspanne nimmt dagegen ab, zeigen Studien. Und wer liest eigentlich noch Thomas Mann?

Aufmerksamkeit ist knapp. Und wer sie für sich gewinnt, kann damit viel Geld verdienen. Aufmerksamkeitsökonomie nennt das die Wissenschaft. Die sozialen Medien, Meta, Tiktok und Co., haben das Spiel verstanden, es geschafft, die Menschen an ihre Plattform zu binden – und Aufmerksamkeit so zum milliardenschweren Geschäftsmodell gemacht. Nebenbei haben sie das Nutzerverhalten geändert, wir erleben einen „Kult zur Kurzfristigkeit“, sagt Bernhard Pörksen. Impuls regiert in der digitalen Welt häufig über Vernunft.

Immerhin, hier ist man sich einig. „Alles, was ich über News sage, gilt noch viel stärker für Social Media“, sagt Rolf Dobelli. Auf seinem Smartphone habe er einmal Tiktok heruntergeladen, die App 30 Minuten lang ausprobiert, aber schnell gemerkt, worum es sich hier handle: „eine Idiotie“.

Qualitätsjournalismus und längere Formate statt Headlinehüpfen

Dabei brauchen wir die Information, das Wissen. Neuropsychologe Jäncke sagt: „Unser Gehirn ist ein Organ, das von Erfahrung lebt.“ Stricken ohne Wolle geht nicht. Und ein Gehirn ohne Information verkommt zu einer starren Masse.

„Immer, wenn unser Gehirn denkt, verändert sich etwas.“ Neuroplastizität heißt das. Unsere neuronalen Verbindungen verändern sich in Abhängigkeit davon, wie häufig wir sie nutzen. Aber vor allem, wie konzentriert wir uns Aufgaben widmen.

Was das für unseren Umgang mit Nachrichten bedeutet? Jäncke plädiert für „Qualitäts- statt Bullshitjournalismus“. Fundierte, gut recherchierte Information. Tiefe statt Headlinehüpfen. Zwei bis drei Zeitungen lesen, rät er – ganz bewusst. Und noch etwas ist ihm wichtig: „Ich würde mir wünschen, dass Menschen Nachrichten nicht nur lesen, sondern überprüfen.“

Auch Autor Dobelli rät dazu, langsamer zu konsumieren, selektiver, tiefgehender, ungestörter. Mit längeren Artikeln, Magazingeschichten, Essays und Büchern. Denn längere Formate schenkten dank Hintergrundinfos und guter Recherche echtes Wissen.

Er sagt: „Wir wollen ja die Ursachen der Ereignisse verstehen – nicht die Ereignisse selbst.“ Ihm ginge es nicht um ein apolitisches, weltentrücktes Dasein, das sich vor dem Elend der Welt schützt und Biedermeier-Einsiedelei frönt. Sondern um tieferes Weltverständnis.

Wie beim Essen: Der bewusste Konsum hilft

Nachrichtenvermeidung bedeute auch gar nicht, dass Menschen keine Nachrichten mehr lesen, sagt Medienwissenschaftlerin Julia Behre – sondern eben selektiver. Wohl auch deshalb gehe der Trend dahin, dass manche Menschen öfter mal das Handy weglegen, etwa vor dem Schlafengehen.

Menschen meiden bestimmte Themen, nicht alle. Laut Report am häufigsten Nachrichten zum Ukrainekieg. Aber auch Soft News wie Prominente und Unterhaltung, Gesundheit und Sport. Je nach Mensch, je nach Befindlichkeit. Jede Person ist anders. Manche sammeln auch ihr ganzes Leben lang Briefmarken. Und manchen ist es eben wichtig, immer zu wissen, was aktuell in Gaza passiert.

Der selektive Konsum kann helfen. Bewusst verzehren, wie bei der Nahrungsaufnahme – rät auch Medienwissenschaftler Pörksen. Wer zu schnell, zu unbewusst isst, bekommt Verdauungsbeschwerden. Genauso verhalte es sich mit den Nachrichten.

Rolf Dobelli etwa ist Fan von Youtube, laut ihm „eine Revolution in Sachen Weltverständnis“. Dort schaut er häufig Fachvorträge und Experteninterviews.

Ob Dobelli auch wegen seines Newsverzichts so erfolgreich geworden ist? Der Autor verneint. Freilich habe er dadurch massiv Zeit gespart, die er dann in den Ausbau seines Kompetenzkreises habe investieren können, doch: „Erfolg basiert vor allem auf Glück.“

Auch wenn es auf dem Weg zum Erfolg sicher nicht schaden kann, vermehrt längere Formate zu lesen, um Welt und Wirtschaft besser zu verstehen. Insofern hat Ihnen dieser Text hoffentlich geholfen.

