Jobchancen für Top-Talente So arbeiten Expats in Chile

Seinen Start in Chile hatte sich Philipp Bartsch, 38, anders vorgestellt. Mitte 2019 hatte der Vertriebsexperte seinen Job in Deutschland gekündigt – und war mit zwei Jobangeboten in der Tasche in das Andenland gezogen. Auch seine Frau hatte ihren neuen Job bei einer Unternehmensberatung in der Hauptstadt Santiago sicher.