Tagesspiegel Plus Bis zu 73 Prozent mehr : In diesen Branchen gibt’s als Führungskraft ein deutlich höheres Gehalt

Für Mitarbeitende verantwortlich zu sein ist nicht nur ein großer Schritt in der Karriere, sondern auch in der Bezahlung. Fünf Bereiche, in denen es sich richtig lohnt, Chefin oder Chef zu werden.