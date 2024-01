Einfach so Workation machen? Das droht beim heimlichen Arbeiten im Ausland

Nach der Arbeit ein Spaziergang am Strand, am Wochenende geht es auf Sightseeingtour: Arbeit und Urlaub verbinden, kurz Workation, liegt derzeit voll im Trend. Laut Arbeitsbarometer der Personalberatung Randstad legen 64 Prozent der 18- bis 24-Jährigen großen Wert auf einen flexiblen Arbeitsort. Doch nur acht Prozent der deutschen Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern diese Möglichkeit an.