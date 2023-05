Große Unterschiede zwischen Branchen Viele Beschäftigte arbeiten weiterhin im Homeoffice

Trotz der Diskussionen um die Rückkehr ins Büro kehren die Beschäftigten in Deutschland nur zögerlich aus dem Homeoffice zurück. Wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte, lag die Nutzung von Homeoffice im April bei 24 Prozent aller Beschäftigten, nach 24,7 Prozent im Februar.

„Der Rückgang ist nur minimal“, sagte Ifo-Experte Jean-Victor Alipour. „Insgesamt bleibt die Homeofficequote auf einem deutlich höheren Niveau als vor Corona.“ Im Jahr 2019 arbeiteten den Angaben zufolge nur zehn Prozent der Beschäftigten zumindest teilweise von zu Hause aus.

„Hinter den Durchschnittszahlen verbergen sich beachtliche Unterschiede zwischen den Branchen“, erklärten die Forscher. In der Pharmaindustrie sprang der Anteil im April von 21,6 auf 32,8 Prozent. Bei Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern sackte er dagegen ab von 47,1 auf 40,1 Prozent.

ITler überdurchschnittlich im Homeoffice

Bei den Computerdienstleistern und -technikern sowie in der Unternehmensberatung wird besonders häufig von zu Hause gearbeitet, nämlich zu rund 70 Prozent. Auch in der Werbung und Marktforschung sei das Heimbüro stark verbreitet. 57,2 Prozent der Beschäftigten arbeiten hier von zu Hause aus, dreimal so viel wie im Jahr 2019.

Wo Tätigkeiten grundsätzlich schwer mit Homeoffice vereinbar sind, liegen Quoten und Veränderungen im Vergleich zu 2019 entsprechend niedrig. In der Gastronomie etwa blieb der Anteil unverändert bei 1,6 Prozent. In der Beherbergung lag er bei 0,9 Prozent, vor der Krise waren es 0,6 Prozent.

Vor gut einem Jahr waren alle schwerwiegenden Corona-Beschränkungen abgeschafft worden – auch verpflichtende Homeoffice-Regelungen, mit denen die Pandemie eingedämmt werden soll. Umfragen zufolge wollte rund jeder sechste Beschäftigte auch nach dem Auslaufen der Pflicht nicht zurück ins Büro. (AFP/Reuters)