„Hired for Skills, Fired for Personality“ Das macht Persönlichkeitstests bei Bewerbungen so problematisch

„Hired for Skills, Fired for Personality“ – mit solchen Slogans werben einige Anbieter von Persönlichkeitstests. Will sagen: Die Fähigkeiten und Erfahrungen eines Bewerbers sind allein nicht ausschlaggebend dafür, ob er für eine Stelle geeignet ist. Rüdiger Hossiep, Wirtschafts- und Personalpsychologe von der Ruhr-Universität Bochum, hat selbst einen Persönlichkeitstest entwickelt und erklärt das Problem so: Wenn Mitarbeitende und Unternehmen sich trennen, liegt das oft nicht am fachlichen Können des Mitarbeiters – sondern daran, dass es auf persönlicher Ebene nicht passt.