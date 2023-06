Kein „kleines Deutschland“ So leben deutsche Auswanderer in der Schweiz

Den Entschluss, einen Job in der Schweiz anzunehmen, fasste Marco Infuso schon am Vorabend des Vorstellungsgesprächs. Der heute 45-Jährige erinnert sich noch gut an jenen Sonntagabend vor rund 20 Jahren, als er am Genfer See saß und die Sonne „blutrot“ über dem Jura-Gebirge untergehen sah. „Da habe ich mir gedacht: Ich nehme den Job an, selbst wenn ich hier Würstchen verkaufen muss.“