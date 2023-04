Zu Hause zum Top-Gehalt 27 Homeoffice-Jobs, in denen Sie bis zu 110.000 Euro verdienen können

Wer heute als Arbeitgeber attraktiv bleiben will, kommt um eines kaum herum: Unternehmen sollten ihren Bewerbern, wo es geht, die Option bieten, mobil zu arbeiten – also von einem beliebigen Ort aus, der nicht das Büro ist. Ein solcher Ort ist für viele das Homeoffice. Seit der Pandemie hat sich die Heimarbeit für viele Arbeitnehmer bewährt: So gaben im aktuellen „Engagement Index“ des Marktforschers Gallup 75 Prozent der Befragten mit Homeoffice-Erfahrung an, dass sie zu Hause besser oder genauso gut arbeiten können wie im Büro.