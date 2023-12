Kein Recycling möglich Viele Bio-Verpackungen sind Mogelpackungen

Jute statt Plastik? Holzschälchen für den Camembert? Ausgerechnet die einst von Ökologen als umweltfreundliche Verpackungen empfohlenen Materialien kritisieren das Umweltbundesamt (UBA) und die Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) als „besonders problematisch“. Für Verpackungen aus Bambus, Holz, Jute, Keramik oder Kork gebe es keine Sammelquoten, offenbarte ZSVR-Vorständin Gunda Rachut am Montag in Berlin: „Sie werden in der Praxis nicht recycelt.“

Entsprechend gemischt fällt aktuell die Jahresbilanz der deutschen Mülltrennung aus. Einerseits hat Deutschland im vergangenen Jahr 67,5 Prozent der im gelben Sack oder der gelben Tonne gesammelten Kunststoffverpackungen stofflich verwertet und damit die eigene Quote verbessert, wie die halbstaatliche Stiftung berichtet. Andererseits nimmt der Berg an vordergründig umweltfreundlichen Verpackungsmaterialien rapide zu, die kaum noch recycelbar sind.

„Meist sind es Kombinationen mehrerer Materialien, bei denen viele Verbraucher glauben, es handele sich um Papier“, berichtet Bettina Reckenberg, Fachbereichsleiterin beim UBA. Als Beispiele nennt sie Suppentüten, Fleisch- und Käseverpackungen oder Coffee-to-go-Becher. Was Reckenberg technisch als „faserbasierte Verbundverpackungen“ bezeichnet, sind meist Mischungen aus Papier und Kunststoff.

Was nicht recyclet wird, wird verbrannt – und das ist eine Menge

Auch sogenannte Bio-Kunststoffe machen es den Recyclingbetrieben laut UBA schwer. „Diese abbaubaren Kunststoffe gehören keineswegs in die Biotonne“, warnt die Abfallexpertin. „Weil sie viel zu langsam verrotten, werden sie aussortiert und anschließend verbrannt.“

Während Deutschland inzwischen die von der EU vorgegebenen Verwertungsquoten bei Papier/Pappe/Kartonagen, Weißblech, Aluminium und Kunststoff erreicht oder sogar überschreitet, wurde sie unter anderem bei Glas im vergangenen Jahr gerissen. „Es gibt weniger Sammelplätze in den Kommunen“, bemängelt ZSVR-Vorständin Rachut. Daher landeten immer mehr Flaschen und Marmeladengläser im Restmüll. 2022 sank deshalb die sogenannte Recyclingzuführungsquote bei Glas um 3,4 Prozentpunkte – und damit unter die von der EU vorgegebene Mindestmenge.

5,6 Millionen Tonnen Verpackungsabfall samt Transportmaterial und Industrieverpackungen werden im Jahr verbrannt.

Ähnlich trübe sieht es bei den Getränkekartons aus, wo sich inzwischen Verwertungsengpässe bemerkbar machen. „Wegen der gestiegenen Energiekosten werden die Anlagen nicht mehr voll ausgelastet“, berichtet Rachut. Auch hier hat Deutschland die vorgegebene Quote verfehlt.

Was nicht recycelt wird, geht üblicherweise in die Verbrennung. 5,6 Millionen der insgesamt 19,6 Millionen Tonnen Verpackungsabfall – das heißt: inklusive Transport- und Industrieverpackungen – werden laut UBA in Deutschland „thermisch verwertet“, wie es in der Branche heißt. Doch nicht einmal die Hälfte davon – 2022 waren es 8,1 Millionen Tonnen – unterliegt als Verkaufsverpackung dem Dualen System. Beim gelben Sack sei die Quote der „thermischen Verwertung“ deutlich geringer ausgefallen als die errechneten 28,6 Prozent bei den gesamten Verpackungen, berichtet Rachut. Genaue Zahlen nennt sie allerdings nicht.

Europaweit bleibt die Lage beim Verpackungsmüll prekär. Zwischen 2009 und 2021 wuchs das Verpackungsvolumen innerhalb der EU um mehr als ein Viertel auf 84 Millionen Tonnen. Jeder Europäer erzeugte nach aktuellen Zahlen von Eurostat im Durchschnitt 188,7 Kilogramm Verpackungsabfall, fast 32 Kilogramm mehr als 2011. Ohne zusätzliche Maßnahmen, warnte Ende November das EU-Parlament in Straßburg, dürfte der Wert bis 2030 auf der Marke von 209 Kilogramm landen.

EU plant bis Mitte 2024 verschärfte Abfallregeln

Mit Mülltrennung allein ist die steigende Abfallmenge kaum noch in den Griff zu bekommen. Zwar werden in der EU mittlerweile rund 64 Prozent der Verpackungsabfälle recycelt, in Deutschland laut UBA sogar 67,9 Prozent. Dies aber nur, weil es allein Materialien wie Papier, Pappe und Metall sind, die zu mehr als drei Vierteln wiederverwertet werden.

Wir brauchen eine komplette Neugestaltung des EU-Markts für Verpackungen und Verpackungsabfälle. EU-Parlamentsberichterstatterin Frédérique Ries

Bei Plastik liegt die EU-Quote unterhalb von 40 Prozent – in Deutschland alles in allem bei 48,4 Prozent. Dabei steht Kunststoff für fast ein Fünftel der Verpackungsmenge.

Vor wenigen Tagen plädierte das EU-Parlament deshalb mit großer Mehrheit für eine strenger gelenkte Verpackungswirtschaft, um dem Wachstum der Müllberge ein Ende zu bereiten. Wiederverwendung und das Recycling seien zu fördern, hieß es.

In ihrer Entschließung sparten die Abgeordneten nicht mit konkreten Zielen. Die Verpackungsmenge wollen sie bis 2030 um fünf Prozent reduziert wissen. Bis 2035 soll sie um zehn Prozent schrumpfen, 15 Prozent schließlich im Jahr 2040. Für das Verpackungsmaterial Kunststoff soll es noch strenger zugehen. Dort ist ein Minus von zehn Prozent schon für 2030 angepeilt, das sich bis 2040 verdoppeln soll.

„Wir brauchen eine komplette Neugestaltung des EU-Markts für Verpackungen und Verpackungsabfälle“, erklärte die EU-Parlamentsberichterstatterin Frédérique Ries. Konkrete Beschlüsse werden noch vor der EU-Parlamentswahl im Juni 2024 erwartet.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.