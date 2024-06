Keine Lust auf Besserwisser Worauf Top-Recruiter im Vorstellungsgespräch achten

„Welcher Fehler ist Ihnen zuletzt in Ihrem Job unterlaufen, und wie sind Sie damit umgegangen?“ Wer sich bei Amazon bewirbt, sollte mit dieser Frage rechnen.

Sie gehört zum Standardfragebogen des Onlinehändlers, egal, ob ein Berufseinsteiger oder eine Spitzenführungskraft eingestellt werden soll. Anhand von insgesamt 16 sogenannten „Leadership-Prinzipien“ wird geprüft, ob ein Kandidat Amazons Erwartung an neue Mitarbeiter entspricht.

Konkret geht es um das Prinzip „Learn and be curious“, was übersetzt so viel heißt wie „Neugierig bleiben und nie aufhören zu lernen“, sagt Michaela Werner. Seit fast 20 Jahren stellt sie für den Onlinehändler Personal ein. Und die Recruiterin weiß, wer mit seiner Antwort auf diese Frage garantiert durchfällt: „Jemand, der schildert, wie er Fehler auf andere abgewälzt hat.“

Eine gesunde Portion Selbstbewusstsein ist von Vorteil im Vorstellungsgespräch. Doch sollten Bewerber nicht vergessen, dass ihre Angaben auch überprüft werden. Diana Gajic, SAP-Personalmanagerin

Erklärungen wie „Mein Vorgesetzter hat das so verlangt“ oder auch „Die Zulieferungen der Kollegen waren unvollständig“ zeugten von wenig Bereitschaft zur Selbstkritik und einem mangelhaften Stil. Das passe nicht zur Unternehmenskultur, denn die verlange, offen und lernbereit zu sein, um „nicht nur das Angebot für Kunden ständig zu verbessern, sondern auch persönlich zu wachsen und an sich zu arbeiten“.

Arbeiten für Hightech-Unternehmen wie Amazon oder die deutsche SAP – viele Berufseinsteiger sowie erfahrene Fach- und Führungskräfte wünschen sich das. Und trotz erfolgten oder aktuellen Stellenabbaus suchen diese Tech-Arbeitgeber weiterhin Ingenieure, Kaufleute und Datenspezialisten.

Amazon zum Beispiel für neue Anwendungen von KI bis zum Satellitensystem Kuiper. Der Dax-Konzern SAP dagegen braucht Verstärkung für die Transformation, mit der das Geschäft auf Künstliche Intelligenz in der Cloud ausgerichtet werden soll.

Wie kommen Bewerber an ihren Traumjob? Was sollten sie vermeiden? Neben Amazon-Personalerin Michaela Werner gibt auch Diana Gajic, die für SAP erfahrene Führungskräfte einstellt, Einblicke, womit sich Kandidaten disqualifizieren und welche Antworten für eine Absage sorgen.

Unternehmen suchen nach Expertinnen und Experten, die sich auf ihrem jeweiligen Fachgebiet bestens auskennen und dem Unternehmen helfen, Herausforderungen zu meistern. Im Vorstellungsgespräch klopfen künftige Vorgesetzte und Personaler Expertise sowie Erfahrung entsprechend ab.

Expertise ja, Besserwisserei nein

Speziell Bewerberinnen und Bewerber für Führungspositionen werden oft gefragt, was sie denn als wesentlichen Faktor sehen, um das Unternehmen voranzubringen. Wer nun mit radikalen Aussagen à la „Sie müssen Ihre Strategie ändern“ oder „Sie sollten eine ganz andere Zielgruppe ansprechen“ antwortet, manövriert sich ins Abseits.

Der Bewerbende gebe sich als „Besserwisser“. Eine Haltung, die vom Gegenüber selten goutiert wird. Diana Gajic sagt: „Um diesen Eindruck zu vermeiden, sollte man unbedingt auf den Ton achten und wertschätzend kommunizieren.“

Sie gibt ein Beispiel, wie es gelingt, zu würdigen, was das Unternehmen erreicht hat – und gleichzeitig sein Wissen, wie man weiter vorankommen kann, einzubringen: „Sie haben tolle Ansätze, aber diese Idee könnte man mal ausprobieren. Was meinen Sie?“ So eröffnen Bewerber geschickt einen Austausch auf Augenhöhe.

Nicht zu dick auftragen

„Eine gesunde Portion Selbstbewusstsein ist von Vorteil im Vorstellungsgespräch. Doch sollten Bewerber nicht vergessen, dass ihre Angaben auch überprüft werden“, sagt SAP-Personalmanagerin Gajic.

Sie hat immer wieder erlebt, wie sich jemand mit einem pompösen Jobtitel wie etwa dem englischen „Head of“ schmückt. „Das klingt nach Bereichsleitung und entsprechend viel Personal- und Budgetverantwortung. Darauf angesprochen, entpuppte sich das Ganze jedoch schon des Öfteren als One-Man-Show“. Wer zu dick aufträgt, irritiert sein Gegenüber in Sachen Glaubwürdigkeit. Das bedeutet meist das Aus.

Natürlich möchten sich Bewerberinnen und Bewerber im Vorstellungsgespräch von ihrer besten Seite zeigen, doch Vorsicht ist geboten. Das betont auch Michaela Werner. Sie erzählt, dass es Bewerber gebe, die sich quasi vom Teamleiter bis hin zur Top-Management-Position schon auf so gut wie jede Führungsstelle beworben haben.

Passt der Bewerber zum Arbeitsethos?

Ein übertriebenes Ego lasse sich aber auch schlicht daran erkennen, dass es auf bisherigen Stellen niemals Probleme gab und ein Kandidat noch nie in seinem Berufsleben negatives Feedback von Vorgesetzten oder Kunden bekommen haben will. Werner: „Klar, Kandidaten wollen sich gut verkaufen. Aber jeder, der arbeitet, weiß, dass das nicht stimmen kann.“

Die Personalerin fungiert im stark standardisierten Amazon-Bewerbungsprozess regelmäßig als sogenannte „Bar Raiserin“. Das bedeutet übersetzt so viel wie „Messlattenanheberin“.

Sie achtet innerhalb der Gruppe aus Recruitern, Fachkollegen, aber auch Vertretern anderer Bereiche, die einem Kandidaten jeweils einzeln im Vorstellungsgespräch begegnen und danach ihre schriftliche Einschätzung abgeben, auf die Stärken und das Entwicklungspotenzial eines Bewerbers.

Und darauf, ob er oder sie zum Amazon-Arbeitsethos passt. Maßgeblich geprägt wurden die Leitlinien von Unternehmensgründer Jeff Bezos. Sie gelten als rigide, manchem als übertrieben. So etwa die Vorgabe zur „hundertprozentigen Kundenorientierung“. So oder so: Das Veto eines speziell ausgebildeten Bar Raisers verhindert eine Einstellung.

Keine eigenen Fragen zu haben, ist eine vertane Chance. Diana Gajic, SAP-Personalmanagerin

Die erfahrene Bar Raiserin Michaela Werner rät Bewerbern zwar keineswegs dazu, die eigene Leistung im Interview zu schmälern. Ob eine Abteilung aufgebaut oder ein Projekt gesteuert wurde, ob im Controlling Kosten oder in der Qualitätskontrolle die Ausschussquote gesenkt werden konnten: Wer auf seiner bisherigen Position Bestleistung gezeigt hat, darf und sollte diese natürlich benennen.

Am besten jedoch mit der sogenannten „Star“-Methode: Diese Abkürzung steht für „Situation“, „Task“ (Aufgabe)“, „Action“, und „Result“ (Resultat). Wer diesem roten Faden folgt, punktet mit knackig-klarer Kommunikation – und kann seinen Erfolg im Idealfall sogar noch mit Kennzahlen belegen. Ein Spezialist aus dem Kundenservice könnte etwa so formulieren: „Durch meine Idee konnte das Unternehmen die Zufriedenheitsrate der Käufer um 20 Prozent steigern.“ Überzeugen, ohne anzugeben.

Mangelndes Interesse an Entwicklungschancen

„Haben Sie noch Fragen?“, heißt es, wenn das Vorstellungsgespräch schon weit fortgeschritten ist. Kandidaten sollen ihrem Gegenüber dann nicht nur Motivation und Leistungsfähigkeit zeigen, sondern unbedingt auch echtes Interesse und Einfühlungsvermögen. Der Frageteil ist ihre Chance.

„Unser Motto ist: Befrage uns, während wir dich befragen“, sagt SAP-Personalerin Gajic. Bewerbende sollten einen neuen Arbeitgeber daraufhin prüfen, ob das Unternehmen und die Position zu den eigenen Prioritäten und langfristigen Zielen passen. „Keine eigenen Fragen zu haben, ist eine vertane Chance“, sagt sie. Aus zeitlichen Gründen ließen sich meist zwei bis vier Fragen unterbringen.

Aber Achtung, auf ihre Qualität kommt es an. Als Faustregel gilt laut Gajic: „Lässt sich die Antwort durch einen Blick auf unsere Homepage finden, ist es keine gute Frage.“ Konkret: Wer sich hier nach Basics wie dem Jahr der Firmengründung erkundigt, punktet nicht.

Klassiker für die letzten fünf bis 15 Minuten dagegen sind Detailfragen zur neuen Rolle, zum Team und zu den persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. „Die erwarten wir“, sagt auch Werner. Komme diesbezüglich nichts, signalisiere das für Amazons Bar Raiserin, „dass diesem Kandidaten ein Puzzlestück zum Erfolg bei uns fehlt“.

Dabei komme es natürlich auf die angestrebte Rolle an. So müsse ein Absolvent noch nicht die Unternehmensstrategie hinterfragen. Aber ein Kandidat für ein neues Team, der sich nicht erkundige, vor welchen Herausforderungen man als Führungskraft stehen wird, zur Richtung, in die sich das Unternehmen generell bewegt, wie Erfolg gemessen wird, wie die internationale Abstimmung funktioniert oder wie viel Entscheidungsfreiheit eine angestrebte Position bietet, gebe zu denken.

Und das könne dazu führen, dass Amazons Bar Raiserin auch hier ihr Veto einlegt.

Dieser Text ist zuerst im Handelsblatt erschienen.