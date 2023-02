Konkurrenz für ChatGPT Google stellt seinen eigenen Textroboter „Bard“ vor

Der Wettkampf zwischen Google und Microsoft um die Zukunft der Internetsuche spitzt sich zu. Der Chef des Suchkonzerns Sundar Pichai kündigte am Montag an, sein Unternehmen werde die Suchmaschine Google um einen per Künstlicher Intelligenz (KI) gestützten Textroboter mit dem Namen „Bard“ erweitern.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden