Madame Moneypenny rät Woher weiß ich, wie viel Geld ich im Alter brauchen werde?

Natascha Wegelin alias „Madame Moneypenny“ berät in ihrem Mentoring-Programm Frauen zu finanzieller Unabhängigkeit. An dieser Stelle beantwortet die Autorin des Bestsellers „Madame Moneypenny: Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können“ ab sofort regelmäßig die wichtigsten Fragen zum Thema Geld – anhand von konkreten Fällen aus ihrem Beratungsalltag.