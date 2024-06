„Man zahlt immer für die Lage“ Wo Immobilien an Meer und Seen noch erschwinglich sind

In der Immobilienbranche gibt es kaum ein abgegriffeneres Credo als „Lage, Lage, Lage“ – und kaum eines ist so zutreffend. An der Küste und im Umfeld von Seen entscheidet vor allem ein Faktor über die richtige Lage: das Wasser. Doch für die Nähe zum Nass müssen Käuferinnen und Käufer meist tief in die Tasche greifen.