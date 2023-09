Materialengpässe der Industrie gehen zurück Probleme verschieben sich auf Nachfrageseite

Immer weniger Industrieunternehmen in Deutschland klagen über Materialengpässe. Im August waren es noch 24,4 Prozent, nach 29,5 Prozent im Juli, wie das Münchener Ifo-Institut am Montag unter Verweis auf eine aktuelle Umfrage mitteilte. „Die Entwicklung bewegt sich immer mehr in Richtung auf das Vorkrisenniveau“, erklärte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.

Eine uneingeschränkt gute Nachricht ist dies allerdings nicht. „Die Probleme der Unternehmen verschieben sich nun von der Angebots- auf die Nachfrageseite“, erklärte Wohlrabe weiter.

Erstmals seit Juli 2021 haben in jeder einzelnen Branche wieder weniger als die Hälfte der Unternehmen Lieferprobleme, wie das Ifo ausführte. „Bei mehr als der Hälfte der Industriezweige liegt der Wert sogar wieder unterhalb des langfristigen Mittelwerts.“ Weiterhin am stärksten betroffen ist demnach die Autoindustrie. (AFP)