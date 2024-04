Mehr Mut zur Zinswende Die EZB muss entschiedener handeln

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird in dieser Woche voraussichtlich die Chance verstreichen lassen, eine Kehrtwende in ihrer Zinspolitik einzuleiten. Sie scheint sich an die US-Notenbank anlehnen zu wollen, statt dem Vorbild anderer, kleinerer Zentralbanken in Europa zu folgen und die Zinsen bereits jetzt zu senken.