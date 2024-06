Metas westliche „Alles-App“ Wie WhatsApp den Alltag noch mehr prägen soll

Den Begriff, um den es hier an diesem Tag eigentlich geht, mag Mark Zuckerberg nicht aussprechen. Eine „Alles-App“ („everything app“), also eine App, die von Chatten über Einkaufen bis Banking so ziemlich sämtliche Nutzerwünsche befriedigt, hat die Tech-Welt schon häufig beschworen. Und doch ist es genau die Vision, die der Facebook-Gründer auf der Jahreskonferenz „Meta Conversations“ in São Paulo vorstellt.