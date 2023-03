Milliardeninvestition in München Apple will Standort in Süddeutschland deutlich erweitern

Apple will sein europäisches Zentrums für Chip-Design in München deutlich erweitern. In den kommenden sechs Jahren werde eine Milliarde Euro in den Standort investiert, kündigte der Konzern am Donnerstag an. „Unsere Münchner Ingenieurteams gehören zur innovativen Weltspitze und helfen dabei, neue Technologien zu entwickeln“, sagte Apple-CEO Tim Cook in einer Mitteilung.

