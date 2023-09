Mit Niedriglöhnen zum Gewinner Wie Bulgarien vom Lieferketten-Chaos profitiert

Wie ein Feldherr steht der weißhaarige Plamen Panchev in der dritten Etage am Fenster seines Konferenzraums und zeigt mit ausgestrecktem Arm auf zahlreiche neue Gebäude. „Dort haben wir den Kühlschrank- und Baumaschinenhersteller Liebherr angesiedelt“, verkündet der Bulgare in gebrochenem Englisch, „dahinter steht das Werk des französischen Konzerns Schneider Electric, und auf der anderen Seite verarbeitet Ferrero seine Piemontkirschen, die in Wahrheit natürlich aus Bulgarien kommen.“