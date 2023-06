Mittelständler in China „Wenn in Taiwan ein Schuss fällt, bin ich pleite“

Kurz bevor der Liuhe-Fluss in den mächtigen Yangtze mündet, reihen sich am Südufer frisch geweißelte Fachwerkhäuser aneinander. Die Bäckerei „Brotecke“ verkauft Brezeln und Apfelstreuselkuchen. In der FC-Bayern-Erlebniswelt posiert eine junge Chinesin mit einer Pappfigur von Thomas Müller. Nebenan, im „deutschen Autorestaurant“, hat eine Gruppe junger Chinesen eine Drei-Liter-Säule Schwarzbier bestellt, dazu eine Bratwurstplatte, gespickt mit Fähnchen in Schwarz-Rot-Gold.