60 Prozent Wachstum erwartet Zahl der Auto-Abonnements steigt deutlich

Während der Verkauf von Neuwagen in Deutschland 2022 weiter zurückgegangen ist, legen die Abschlüsse im relativ jungen Segment der Auto-Abonnements zu. Rund 63.000 Aboverträge wurden im vergangenen Jahr geschlossen, wie das Duisburger CAR-Institut ermittelt hat.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Plus von 30 Prozent. Der Absatz von Neuwagen ist im selben Zeitraum um fünf Prozent geschrumpft. „Der Markt für Auto-Abos entwickelt sich in Deutschland dynamisch“, sagt CAR-Direktor Ferdinand Dudenhöffer.

Das Institut rechnet für 2023 mit insgesamt 100.000 Aboabschlüssen, was einem Zuwachs von fast 60 Prozent entspräche. Der Markt ist allerdings immer noch vergleichsweise klein. 2022 wurden in Deutschland etwa 2,5 Millionen Pkw neu zugelassen.

Inzwischen haben fast alle Fahrzeughersteller das Geschäft entdeckt. Das CAR-Institut zählt aktuell 18 Internetplattformen in Deutschland, die Autos im Abonnement vermitteln. 2020 waren es erst neun Anbieter.

Das Abo unterscheidet sich vom Leasing vor allem durch die kürzere Vertragsbindung und bietet dadurch mehr Flexibilität. Während sich der Kunde beim Leasing für mindestens zwölf Monate verpflichten muss, locken einige Aboanbieter mit einer einmonatigen Laufzeit.

Auch Verträge über sechs oder neun Monate sind möglich. Die Kosten liegen zwischen wenigen Hundert Euro und mehr als 3.000 Euro pro Monat.

Nicht nur Massenhersteller wie Volkswagen oder Renault wollen so neue Kundengruppen erschließen. Auch die Luxusmarke Porsche hat sich beim Auto-Abo engagiert. „Wir erwarten nicht nur in Deutschland signifikante Wachstumsraten. Auch in den USA und in China sehen wir Potenzial“, sagt Marc Rieß, Finanzchef von Porsche Financial Services.

Zur Startseite