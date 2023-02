Bahn-Bauarbeiten offenbar Auslöser IT-Panne führt zu Flugausfällen bei der Lufthansa - Airport Frankfurt für Landungen gesperrt

Wegen der gravierenden IT-Panne bei der Lufthansa leitet die Deutsche Flugsicherung Flugzeuge nicht mehr zum Flughafen Frankfurt. Damit soll verhindert werden, dass das Drehkreuz vollläuft, wie ein Sprecher der Flugsicherung am Mittwoch bestätigte.

Die Maschinen werden auf andere Flughäfen wie Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet.

Aus dem Konzern hieß es, die Panne hätte hauptsächlich Auswirkungen auf das Drehkreuz Frankfurt. An den anderen Drehkreuzen laufe der Betrieb weitgehend normal, erklärte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. So sei in Zürich nur ein Flug gestrichen worden, und zwar der nach Frankfurt. Es sei nicht richtig, dass weltweit alle Flüge abgesagt worden seien. Zuvor hatte das die „Süddeutsche Zeitung“ vermeldet.

Tausende Passagiere mussten am Mittwoch wegen der Computerprobleme bei der Lufthansa Verspätungen und Flugausfälle hinnehmen. Seit dem Morgen waren die Systeme unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit.

Lufthansa: Bahn-Bauarbeiten die Ursache für IT-Ausfall

Nach Einschätzung des Unternehmens wurden die Probleme von Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt ausgelöst. Dabei sollen bereits am Dienstag mehrere Glasfaser-Kabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein.

Nach einem Bericht des Portals hessenschau.de erfasste die Telekom-Störung den Großraum Frankfurt mit Schwerpunkten im Norden. Der Flughafen liegt im Westen der Main-Metropole.

Lufthansa-Krisenstab kommt in Frankfurt zusammen

Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die unseren Fluggästen dadurch entstehen“, erklärte das Unternehmen weiter. Zur Lufthansa Gruppe gehören auch Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss International und Eurowings.

In München wie auch am Frankfurter Flughafen stauten sich Passagiere und Flugzeuge.

Die Fluggäste wurden auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug fehlten. Sämtliche innerdeutschen Flüge wurden zunächst abgesagt und die Passagiere gebeten, auf die Bahn umzusteigen.(dpa/Afp)

