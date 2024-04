„Blitzermarathon“ 2024 in Thüringen Auf diesen Straßen können Sie am Freitag geblitzt werden

„Speed-Week“ gegen Raser: Im Rahmen einer europaweiten Aktion kommt es in der Woche vom 15. bis 21. April zu mehr Geschwindigkeitskontrollen in Deutschland. Thüringen nimmt dabei – Stand 12. April – nur am sogenannten „Blitzermarathon“ teil, dem Höhepunkt der Aktionswoche am Freitag (19. April).

Die meisten Bundesländer nehmen an der „Speed-Week“ bzw. dem „Blitzermarathon“ teil. Manche Länder, darunter Thüringen und Bayern, haben im Vorfeld die betroffenen Straßen veröffentlicht. So soll wahrscheinlich dem Eindruck entgegengewirkt werden, es gehe nur darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken und als Bundesland abzukassieren.

Was bringt der „Blitzermarathon“? Die Polizei verspricht sich eine Sensibilisierung für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit und damit in der Folge weniger Unfälle und Verkehrstote.

2023 zog die Polizei in Thüringen laut „MDR“ ein positives Fazit des Aktionstags. Es habe nur wenige erhebliche Raser-Verstöße gegeben – begangen etwa von einem Autofahrer auf der Bundesstraße 247, der 192 km/h statt den erlaubten 100 km/h fuhr.

Eine Studie der Universität Passau von 2019 kam aber zu dem Ergebnis, dass Blitzermarathons keinen nachhaltigen Effekt haben. Nur am Aktionstag selbst wird vorsichtiger gefahren – und auch nur, sofern es nicht um Autobahnen geht, wo selbst während des Blitzermarathons weiter gerast wird.

Die Landespolizei Thüringen hat dem Tagesspiegel auf Anfrage eine Liste mit möglichen Kontrollstellen geschickt. Ob dort tatsächlich geblitzt wird, entscheidet die Polizei vor Ort. Außerdem wurde mitgeteilt, dass die Stellen nicht 24 Stunden lang betrieben werden. Darüber hinaus kann es auch auf anderen Straßen zu regulären Geschwindigkeitskontrollen kommen.

„Blitzermarathon“ 2024: Alle Straßen mit möglichen Kontrollen in Thüringen

Autobahnen

BAB 4, km 154,2, FR Dresden

BAB 4, km 121,5, FR Dresden

BAB 4, km 176,0, FR Dresden

BAB 4, km 173,0, FR Frankfurt/M

BAB 4, km 220,0, FR Dresden

BAB 9, km 169,0 FR Berlin

BAB 9, km 177,5, FR München

BAB 9, km 187,0, FR Berlin

BAB 38, km 47,5, FR Leipzig

BAB 71, km 114,0, FR Sangerhausen

BAB 71, km 116,0, FR Schweinfurt

alle Thüringer Autobahnen

Erfurt

Erfurt, Brühler Straße

Erfurt, Weimarische Straße

Erfurt, B7, K.-Adenauer-Str. zw. L1055 u. Linderbach

Elxleben, B4, RFB Nordhausen

Erfurt, Grenzweg

Erfurt, Eugen-Richter-Straße

Weißensee, Günstedter Str. Höhe Gondelteich

Ostramondra, B 176, (Hauptstraße) Höhe Kita

Gera

Zeulenroda, H.-Heine-Straße

Wöhlsdorf 46, Kindergarten

Zeulenroda, Waldstadion

Reudnitz, Ortsdurchfahrt

Zwirtschen, Ortsdurchfahrt

Seelingstädt, B175

B2, GWG Amazone

Rositz, B180

Altenburg, Moritzstraße

Schmölln, Markt

Meuselwitz, Geschwister-ScholI-Straße

Altenburg, Zwickauer Straße

Gera, Am Hermsdorfer Anger

Bad Köstritz, Werner-Sylten-Straße

Ronneburg, OL Raitzhain

Gera, Thüringer Straße

Gera, Rudolf-Diener-Straße

Gera, Nürnberger Straße

Gera, Straße des Friedens

Gotha

Günthersleben, Burgenlandallee

Waltershausen, Ohrdrufer Str.

Gotha, Gleichenstraße

Georgenthal, Bahnhofstraße

Ohrdruf, Suhler Straße

Gotha, Kindleber Straße

Wutha-Farnroda, Am Taubenacker

Lengröden, B7

Ilmenau, Am Stollen

Manebach, Kammerberg

Großhettstedt, L 3087

B90 zw. Abzw. Stadtilm / Geilsdorf

B7 zwischen Ifta und Creuzburg

B84 zw. Großenlupnitz und Behringen

L3247 zwischen Luisenthal-Ohrdruf

Jena

OL Ballstedt, L1055

OL Trotz, B7, Eisenberger Straße

OL Kahla, B88

Hermsdorf, Naumburger Straße

Gösen, L1071

Umpferstedt, B87

Buttelstedt, B85

Weimar, Kromsdorfer Straße

Weimar, C.-August-Allee

Weimar, Rießnerstraße

Bad Berka, Hexenberg (B85)

Nordhausen

Langula, Hinterm Jakobsdorf (30 km/h)

Mühlhausen, Johannisstraße (30 km/h)

Mühlhausen, B249, ÖHK (50 km/h)

Mühlhausen, B249, Sondershäuser Landstraße (50 km/h)

Sondershausen, OT Thalebra

Sondershausen, Schachtstraße, Berufl. Gymnasium

Greußen, Lindenstraße

Heilbad Heiligenstadt, Petristraße

Uder, Kirchgasse

Leinefelde, Planckstraße, Goethestraße

Dingelstädt, Bahnhofstraße

Bernterode (HIG), An der Chaussee

Hundeshagen, Königstal

Teistungen, Bergstraße

Leinefelde, Berliner Straße

Nordhausen (Salza), Hauptstraße

llfeld, Georgsplatz B4

Elende, Kasseler Landstraße (L3080)

Saalfeld

B85, Kaulsdorf, aus Richtung Hockeroda

B85/88, Rudolstadt, Saaldamm bzw. Anton-Sommer-Straße

B88, Königsee, Gehrener Straße aus Richtung Dörnfeld

07381 Langenorla, Ortsstraße 87

07389 Ranis, Lindenstraße

07381 Pößneck, Rudolf-Breitscheid-Straße

07929 Saalburg-Ebersdorf OT Pöritzsch

07907 Schleiz, Greizer Straße

Suhl

Suhl, Am Sehmar

Steinbach-Hallenberg

Zella-Mehlis

Bad Salzungen (B62), Hersfelder Straße

Bad Satzungen (L1121), August-Bebel-Straße,

Bad Liebenstein, Treonstraße/Bahnhofstraße

Schleusingen, Eisfelder Straße

Hildburghausen, Birkenfelder Straße

Gießübel, Masserberger Straße

Heldburg, Rainbrünnlein

Meiningen, Berliner Straße

Schmalkalden, Renthofstraße

Vachdorf, B89

Schmalkalden, Allendestraße

Wasungen - Walldorf, B19

Suhl, Meininger Straße

Im Sommer ist eine weitere europaweite „Speed-Week“ geplant. Sie soll vom 5. bis 11. August stattfinden. (Tsp)

(Alle Angaben ohne Gewähr)