Ferien, Feiertag, Baustellen ADAC warnt vor Stauwochenende

Wegen des Brückentags zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober und des Beginns der Herbstferien in drei Bundesländern erwartet der ADAC ein Stauwochenende.

Besonders staugefährdet seien die Straßen in die Wanderregionen der Alpen und Mittelgebirge sowie zu den Küsten, teilte der Automobilklub am Montag in München mit.

In Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen beginnen die Herbstferien am Wochenende. Ein Großteil der Urlauber werde Ziele in Deutschland und den Alpenländern ansteuern, erklärte der ADAC.

Zu diesen Reisenden kommen auch Kurzurlauber aus Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, wo der 2. Oktober schulfrei ist.

Neben den Reisezielen erwartet der ADAC Staus auf den Autobahnen in Ballungsräumen und durch die derzeit rund 1500 Autobahnbaustellen. Außerdem geht das Oktoberfest in München noch bis zum 3. Oktober – um die bayerische Landeshauptstadt sei ebenfalls Stau zu erwarten.

Dagegen seien auf den Fernstraßen in die Alpenländer eher keine Probleme absehbar. (AFP)