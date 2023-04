Größeres Angebot auf der Schiene Mit Tempo 230 durch die Nacht

Zugreisen in der Nacht werden komfortabler. Wer umweltschonend mit der Bahn unterwegs sein möchte, kann sich auf die hochmodernen Nachtzüge freuen, die im Sommer für Österreichs Staatsbahn ÖBB starten und auch von München nach Rom fahren werden. Im Werk von Siemens Mobility Austria in Wien-Simmering zeigt Werkschef Michael Leisgang stolz die schicken dunkelblau lackierten Nightjets, die mehr Komfort und Privatsphäre bieten. „Wir haben die Züge gemeinsam mit der ÖBB auf Basis der bisherigen Erfahrungen mit Nachtzügen entwickelt“, sagt der 40-jährige Wirtschaftsingenieur aus Franken, der die beeindruckende, in weiten Teilen automatisierte Zugproduktion mit rund 800 Beschäftigten leitet.