Hunderte Jobs betroffen Pläne zum Outsourcing sorgen bei VW für Unruhe

Anfang der Woche ließ sich Volkswagen hochleben. Zum 50. Geburtstag des VW Golf hatte Deutschlands größter Autobauer unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ins Stammwerk nach Wolfsburg eingeladen. „Der Golf ist mehr als nur ein Auto, er ist Kult“, sagte der SPD-Politiker und VW-Aufsichtsrat am Montag anlässlich des Jubiläums. Niedersachsen ist mit 20 Prozent zweitgrößter Anteilseigner von VW.

Die Festivitäten und das viele Lob für die Vergangenheit konnten leicht davon ablenken, wie angespannt die Lage bei VW gegenwärtig ist. Der Autobauer muss seine Kosten senken. Zehn Milliarden Euro gilt es allein in diesem Jahr im Gesamtkonzern an Effizienzen zu heben.

Das Management sieht sich zwar auf einem guten Weg, die selbst gesteckten Sparziele zu erreichen, wie gerade erst auf der Betriebsversammlung durchschien. Dennoch sagt ein VW-Manager: „Wir werden diesen Wandel konstant weitertreiben müssen.“ Dazu wird im Unternehmen ein Thema zurzeit immer offener diskutiert, das auch das Wolfsburger Stammwerk mit der Golf-Produktion künftig treffen könnte: Outsourcing.

Auch produktionsnahe Bereiche im Fokus

Nach Informationen des Handelsblatts aus Konzernkreisen könnte der Konzern allein in Deutschland Hunderte Jobs an Fremdfirmen auslagern. Ein Insider spricht sogar von einer niedrigen vierstelligen Zahl. Noch sei keine finale Entscheidung getroffen, ob und wo genau Tätigkeiten outgesourct werden, wie drei mit den Plänen vertraute Personen dem Handelsblatt berichten. Erste Versuche laufen bereits, wie zu hören ist. Konkrete Entscheidungen werden in den nächsten Wochen erwartet.

Ging es bislang bei allen Sparmaßnahmen vornehmlich um den indirekten Bereich, also die Verwaltung von VW, wo die Ausgaben um 20 Prozent sinken sollen, stehen mit der Debatte um Verlagerungen nun auch produktionsnahe Bereiche im Fokus der Effizienzdebatte bei VW.

Am größten ist die Diskussion und Unruhe Insidern zufolge in der operativen Logistik. Hier geht es um mehrere Hundert Stellen. Allein im Wolfsburger Stammwerk, wo noch vergleichsweise viel in VW-Hand liegt, beträgt die Auslagerungsquote in dem Bereich nur rund 40 Prozent. Ziel sei es, diesen Grad zu erhöhen. „Da ist Luft nach oben“, heißt es von einem Insider.

So managt der Autobauer beispielsweise die Logistik an der Golf-Montage noch selbst. An der Tiguan-Fertigungslinie hat VW logistische Aufgaben seit jeher fremdvergeben. Auch andere Dienstleistungen, die nicht im Kernbereich des Autobauers liegen, stehen zurzeit in der Diskussion.

Volkswagen leistet sich im Industrievergleich noch vieles, was sich andere große Unternehmen nicht mehr leisten. Das wird nicht ewig so weitergehen. Und das muss den Leuten klar werden. Ein Insider aus dem VW-Konzern

Die angedachten Maßnahmen beziehen sich auf die Volkswagen AG. Darunter fallen neben dem Stammsitz in Wolfsburg auch die fünf westdeutschen Fahrzeug- und Komponentenwerke in Braunschweig, Emden, Hannover, Kassel und Salzgitter.

Eine Sprecherin erklärt auf Anfrage, dass Volkswagen im Bereich der operativen Logistik „traditionell mit Partnern“ zusammenarbeite, „um effizient und flexibel zu bleiben und sich auf seine Kernkompetenzen zu fokussieren“. Was das für die Mitarbeiter in den einzelnen Werken in näherer Zukunft bedeute und um wie viele Beschäftigte es gehen könnte, will der Konzern nicht konkretisieren.

Neben klassischer Fremdvergabe will der Autobauer außerdem bestimmte zentrale Tätigkeiten im indirekten Bereich – sogenannte Shared Services – intern an kostengünstigere VW-Standorte verlagern. So wurde etwa auf der Betriebsversammlung am Dienstag verkündet, dass bestimmte administrative HR-Aufgaben künftig von VW-Mitarbeitern im polnischen Posen erledigt werden sollen, wie Teilnehmer des Treffens dem Handelsblatt berichten.

Outsourcing bei VW: Mentalitätswandel als Wunsch

Die Zahl der betroffenen Stellen im konkreten Fall dürfte gering sein, dahinter stecke aber ein Mentalitätswandel, sagt einer, der die Pläne kennt: „Volkswagen leistet sich im Industrievergleich noch vieles, was sich andere große Unternehmen nicht mehr leisten. Das wird nicht ewig so weitergehen. Und das muss den Leuten klar werden.“

Niedersachsens Ministerpräsident Weil zum Golf-Jubiläum: Lob für die Vergangenheit. © IMAGO/Bernhard Herrmann/IMAGO/Bernhard Herrmann

Schon heute arbeitet jeder VW-Standort unterschiedlich stark mit Fremdfirmen zusammen. Während in Wolfsburg noch Teile des Kantinenpersonals tarifvertraglich bei VW angestellt sind, sind zum Beispiel an den VW-Standorten in Sachsen schon viele Bereiche an externe Dienstleister ausgelagert – darunter die Werkslogistik, aber auch die Tordienste.

Die Standorte in Sachsen sind zwar nicht Teil der aktuellen Outsourcing-Debatte, weil die Werke in einer eigenständigen GmbH organisiert sind und ihre eigene Agenda zur Ergebnisverbesserung fahren. Dennoch zeigt das Beispiel aus Ostdeutschland, wie groß die Diskrepanz beim Umgang mit Fremdfirmen VW-intern ist.

VW: Personalkonzept soll bis Sommer stehen

Grundsätzlich gibt es weder beim Management noch auf Arbeitnehmerseite Zweifel an der Notwendigkeit der angedachten Maßnahmen. Dennoch bleibt in der Diskussion eine entscheidende Frage unbeantwortet: Was genau wird mit den Beschäftigten und Bereichen passieren, deren aktuelle Aufgabe bei VW wegen Outsourcing wegfällt?

Eine Möglichkeit, auf die VW setzt, ist, Personal durch Altersteilzeit zu reduzieren. „Das wird aber bei Weitem nicht für alle möglich sein“, heißt es.

Das derzeit laufende Abfindungsprogramm gilt nur für den Verwaltungsbereich von VW. Damit fällt diese Option für alle direkt in der Produktion beschäftigten Mitarbeiter weg.

Ein weiterer Weg wäre es, die Betroffenen über den VW-internen Stellenmarkt in Zukunftsbereiche zu bringen, die noch über viele Jahre eine Beschäftigungsperspektive bieten.

Ist auch das nicht möglich, müssten die Mitarbeiter längerfristig umgeschult oder hinsichtlich ihrer weiteren Laufbahn beraten werden. VW erarbeitet dazu derzeit ein Personalkonzept, das die Prozesse dahinter klären soll. In dem Zusammenhang ist auch eine sogenannte Transferkostenstelle geplant, die für jene VW-Mitarbeiter zuständig ist, die noch nicht intern neu vermittelt worden sind. Bei Volkswagen gilt eine Beschäftigungsgarantie bis 2029.

Bis zu den Werksferien im Sommer soll das Konzept stehen, ist aus Wolfsburg zu hören. Bis dahin sollen auch Ziele für die nächsten Jahre aus den einzelnen Marken, Bereichen und Standorten definiert und mit dem VW-Betriebsrat abgestimmt werden. Für Vorstand und Arbeitnehmervertreter dürfte es ein arbeitsamer Juni werden.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.