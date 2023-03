Kosten der Elektromobilität Wann werden E-Autos billiger als Verbrenner?

Die Preise für Verbrenner- und Elektroautos könnten bereits ab 2025 bei vielen Modellen auf gleichem Niveau liegen. „Eine Preisparität zu diesem Zeitpunkt ist möglich“, sagt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach.

Grund seien CO2-Ziele, die Autohersteller bis dahin zwingen, den Anteil ihrer Elektroautos in ihrer Flotte zu erhöhen. Zudem müssen Verbrennungsmotoren wegen der Abgasnorm Euro 7 noch effizienter werden.

Diese Kombination könnte dafür sorgen, dass Benzin- und Dieselautos in den kommenden Jahren teurer werden und sich den hohen Elektropreisen immer weiter annähern. Gleichzeitig könnten durch verstärkten Wettbewerb, aber auch durch staatliche Förderprogramme und langsam fallende Batteriepreise oder den Einsatz kleinerer Batterien Elektroautos sukzessive günstiger werden.

„Die Preiskurven dürften sich auf einem hohen Niveau treffen“, prognostiziert Karl-Thomas Neumann, Investor im Bereich E-Mobilität und ehemaliger Opel-Chef. Heißt: Autofahren wird teurer.

Davon profitiert beim Preisvergleich zwischen Verbrenner und Elektro das E-Auto. Doch wo treffen sich die Preise genau? Und was beeinflusst sie? Das Handelsblatt hat sich bei Experten umgehört. Sechs Erkenntnisse.

1. Bei den Gesamtkosten sind Elektroautos heute schon günstiger

In den vergangenen Wochen gab es mit Blick auf Autopreise zwei interessante Ankündigungen, die gegenläufig waren. Erst setzte Tesla mit Preissenkungen für seine Elektroautos die Branche unter Druck; Mitte Februar kündigte dann Deutschlands größter Autobauer Volkswagen an, die Preise seiner Verbrennermodelle im Schnitt um 4,4 Prozent anzuheben. Bewegen sich die beiden Antriebsarten preislich also aufeinander zu?

Der durchschnittliche Neuwagen in Deutschland kostet mittlerweile 41.300 Euro, wie Zahlen des Duisburger Center for Automotive Research (CAR) zeigen. Für E-Autos bezahlen die Deutschen im Schnitt 42.800 Euro. Noch sind die elektrischen Modelle teurer – zumindest beim reinen Blick auf den Kaufpreis.

Auf ein Autoleben lang gesehen sind E-Fahrzeuge jedoch heute schon in vielen Fällen günstiger als Verbrenner. So ist ein Elektroauto gesamtkostentechnisch laut der Strategieberatung PwC nach 150.000 gelaufenen Kilometern im Schnitt 23 Prozent günstiger als ein Verbrenner.

42.800 Euro zahlen Kunden hierzulande im Schnitt für ein E-Auto.

„Die Wartungskosten bei einem E-Auto sind minimal“, sagt Heiko Seitz, E-Mobilitäts-Experte bei PwC. Es fällt kein Ölwechsel an, und auch sonst ist der Verschleiß geringer. Dafür sind die Anschaffungskosten in der Regel höher. Doch es gibt Ausnahmen.

2. E-Autos ziehen im oberen Preissegment mit Verbrennern gleich

Kaufpreisvergleiche zeigen: Auch heute schon können erste Elektroautos ausstattungsbereinigt mit ihren Verbrennerpendants mithalten – vor allem im Luxussegment.

So ist laut einer Auswertung des ADAC von Oktober der elektrische Audi RS e-tron GT Quattro (Grundpreis 142.500 Euro) deutlich günstiger als der Benziner-Coupé R8 5.2 FSI V10 performance quattro S tronic (212.000 Euro).

Ähnlich sieht es beim Luxus-Elektro-BMW iX Drive 50 (Grundpreis: 102.500 Euro) aus, der mit dem ähnlich ausgestatteten X5 M50i in der Ausführung Steptronic Sport (104.000 Euro) preislich mithalten kann.

Doch auch in etwas günstigeren Preisklassen sind Nahezu-Paritäten möglich. So liegt etwa der EV6 von Kia mit großer 77-kWh-Batterie preislich de facto gleichauf mit einem etwa gleich großen Diesel wie dem Sorento 2.2 CRDI in der Ausführung Vision 2WD DCT8. Zieht man die staatliche Förderung von 3000 Euro in dem Fall ab, ist der Elektro-Kia EV6 in der Anschaffung sogar günstiger.

Besonders interessant ist der ADAC-Vergleich bei Teslas Massenauto Model 3. Vergleichbare Modelle von Audi und BMW sind hier teurer, ein Skoda Octavia in der sportlichen RS-Ausführung ist aber deutlich günstiger.

3. Wettbewerb ist hart für die Hersteller und positiv für die Verbraucher

Dass Tesla seine Preise in Europa und den USA um bis zu 20 Prozent für manche Modelle reduziert hat, versetzt viele Hersteller in Unruhe.

Experte Bratzel wundert das nicht: „Tesla setzt als Marktführer der Elektromobilität mit seinen Preisreduzierungen die anderen Wettbewerber enorm unter Druck.“ Weil die Autos ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hätten, dürften viele Autobauer früher oder später gezwungen sein, ihre Preise zu senken, so Bratzel.

Tesla setzt als Marktführer der Elektromobilität mit seinen Preisreduzierungen die anderen Wettbewerber enorm unter Druck. Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management

Erste Hersteller haben bereits reagiert, vor allem in Amerika. Doch auch hierzulande will etwa Volkswagen bei seinem aktuellen ID.3 ein Basismodell unter 40.000 Euro wiedereinführen, was beim Kunden psychologisch den Effekt einer Preissenkung hat. Noch ist im VW-Konfigurator der günstigste ID.3 für knapp 44.000 Euro zu haben. Allerdings ist das aktuelle Einsteigermodell besser ausgestattet als ein Basisfahrzeug.

4. Die Ausstattung ist ein Preishebel für Elektroautos

Überhaupt fällt auf, dass Elektroautos in der Regel oft schon im Einstiegssegment sehr hochwertig ausgestattet sind. „Problematisch daran ist, dass große, schwere Elektrofahrzeuge mit einer hohen Reichweite auch große Batterien erfordern und eine geringere Energieeffizienz aufweisen“, sagt Peter Mock von der Forschungs- und Interessenvertretung International Council on Clean Transportation Europe (ICCT). Beides schraubt die Kosten nach oben. Ein Weg, um Preise zu reduzieren, wäre es, wieder vermehrt E-Autos mit Basisausstattung anzubieten – siehe das Beispiel ID.3.

Momentan fehle es jedoch angesichts von Einstiegspreisen um die 40.000 Euro noch immer „an einem attraktiven Angebot für kleine, effiziente Elektrofahrzeuge für Otto Normalverbraucher“, ergänzt Mock. Bislang fehlen Nachfolger für erfolgreiche elektrische Kleinstwagen wie den VW e-up oder den Smart Forfour electric.

Kleine Elektroautos könnten dafür sorgen, dass sich die Preiskurven von Verbrennern und Elektroautos doch noch auf etwas niedrigerem Niveau treffen als bislang angenommen. Davon scheint man Stand heute aber noch weit entfernt. Ein Elektro-Corsa kostet aktuell 36.745 Euro. Zum Vergleich: Das Verbrennerpendant startet bei 18.280 Euro. Allerdings passen auch hier wieder Ausstattungslinie und Leistung nicht zusammen. Beim Elektromodell sind viele Extras inklusive, die beim Verbrenner extra kosten.

Doch selbst wenn man dem 100 kW starken Elektro-Corsa einen Corsa 1.2 DI-Turbo mit 96 kW in der Linie GS gegenübergestellt, liegen die Autos nach Abzug der E-Förderung immer noch gut ein paar Tausend Euro auseinander; das E-Auto bleibt teurer.

Anders sieht die Sache beim vollelektrischen Mini SE aus. Er leistet 135 kW und kostet ziemlich gut ausgestattet 37.300 Euro. Zieht man zum Vergleich den Cooper S (131 kW) heran (Basispreis: 33.250 Euro) und rüstet dieses Modell durch den Zukauf von Optionen so weit auf wie den E-Mini, liegt der Cooper S als Benziner bei 37.350 Euro – die Preisparität ist erreicht. „Allerdings gilt ein Mini auch nicht unbedingt als Kleinwagen für Leute, die aufs Budget achten müssen“, gibt Ex-Opel-Chef Neumann zu bedenken.

5. Auch Modellgröße von E-Autos beeinflusst den Preis

In Anbetracht der teuren E-Kleinwagen müsste man sich fragen: Wer wird sich Autofahren in Zukunft noch leisten können? Immerhin: Es bewegt sich etwas im Bereich der elektrischen Kleinwagen, im Autojargon „Small-BEVs“ genannt. So peilt Volkswagen nach Informationen des Handelsblatts ein Modell unterhalb des Mittelklasse-E-Autos ID.3 für 2025 an – Kostenpunkt: unter 25.000 Euro. Auch Teslas Präsentation eines kleineren Model 2 steht noch aus.

25.000 Euro. Nicht mehr soll das für 2025 geplante Mittelklasse-E-Autos ID.3 von Volkswagen kosten.

Experten gehen davon aus, dass durch die Skaleneffekte der beiden Hersteller der Preis für kleine E-Autos sinken könnte. So hatte VWs Finanzchef Arno Antlitz kürzlich in einem Interview einem E-Auto unter 20.000 Euro eine Absage erteilt. Auf diesem Niveau sind aktuell in Deutschland ohnehin nur der Dacia Spring und günstige chinesische Fabrikate wie Elaris unterwegs.

Aus Unternehmenskreisen verlautet, dass man die Idee keinesfalls ad acta gelegt habe – nur sei sie eben zum jetzigen Zeitpunkt nicht rentabel für die Hersteller. ICCT-Experte Mock vermutet, dass chinesische Hersteller „die Marktlücke für kleinere Elektrofahrzeuge auch in Europa in den kommenden Jahren füllen“ könnten.

6. Vor allem die Batterie entscheidet bei Elektroautos über den Preis

Die Batterie macht aktuell etwa 40 Prozent der Produktionskosten eines Elektroautos aus. Hier liegt der größte Hebel für die Preisfrage. Bereits 2021 kam eine Bloomberg-Studie im Auftrag der Umweltschutzorganisation zu dem Schluss, dass frühestens 2025 erste Preisparitäten bei der Elektromobilität entstehen könnten. Mittlerweile gehen die Studienautoren davon aus, dass sich dieses Zeitfenster wohl um zwei Jahre nach hinten verschiebt. Grund sind die zuletzt stark gestiegenen Batteriepreise.

Es ist jedoch Entspannung in Sicht, wenn auch mit Einschränkungen. So sind die Preise für eine Tonne Lithiumkarbonat im wichtigen Rohstoffmarkt China laut „Financial Times“ derzeit um 30 Prozent gefallen gegenüber dem Allzeithoch im November. Allerdings liegt der Preis immer noch mehr als drei Mal so hoch wie zu Beginn des Jahres 2021. Mit steigender Nachfrage nach E-Autos dürfte auch der Lithiumpreis weiter unter Druck geraten. Dazu kommen Lieferkettenprobleme, die wichtige Rohstoffe ebenfalls immer wieder verknappen und teuer machen.

Darum arbeiten die Hersteller längst an neuen Batterien. Ein Joint Venture von JAC und Volkswagen Anhui hat in China zuletzt gemeinsam mit dem Batteriehersteller Hina ein Testfahrzeug mit einem Natrium-Ionen-Akku vorgestellt, in dem günstiges Natrium das vergleichsweise teure Lithium ersetzt. Für die Batteriepreise wäre die Serienreife der Technologie ein Durchbruch.

Eine weitere Möglichkeit, die Kosten für die Batterie zu drücken, ist es, den Anteil von teuren Rohstoffen wie Kobalt oder Nickel durch Prozessinnovationen zu reduzieren. Autoexperte Bratzel sagt: „Hersteller wie Tesla oder BYD mit einer hohen vertikalen Integration haben hier Vorteile.“

Mit vertikaler Integration ist die Kontrolle über die wichtigsten Wertschöpfungselemente eines Fahrzeugs gemeint. Aktuell führt sie dazu, dass allein Tesla im vergangenen Jahr an jedem verkauften Fahrzeug rund 9500 Dollar verdiente. „Damit ist noch Luft für Preisreduzierungen“, sagt Bratzel. Allerdings dürften die meisten anderen Autohersteller von solchen Margen im E-Geschäft nur träumen.

Ein weiterer Weg ist, kleinere Batterien in Elektroautos einzubauen und somit den Wechsel zum Stromer im Einstiegssegment günstiger zu machen. Aktuell gibt es bei Volkswagen solche Überlegungen für das Elektromodell ID.3. Für weniger Reichweite könnte das Modell dann auch beim Preis günstiger werden.

Dieser Text erschien zuerst im Handelsblatt.

Zur Startseite