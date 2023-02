Neue Zugverbindungen Im Schlaf und mit Highspeed durch Europa 

Es wird ein spannendes Experiment – für das Start-up European Sleeper ebenso wie für seine mehr als 1700 Geldgeber. Am 25. Mai will das kleine niederländisch-belgische Bahnunternehmen seinen ersten Nachtzug zwischen Berlin, Brüssel und Amsterdam starten. Noch im Februar wird der Ticketverkauf für die Verbindung beginnen, die ab 2024 nach Dresden und Prag verlängert werden soll. Eingesetzt werden renovierte Waggons mit „Komfort und Privatsphäre“, so die Ankündigung.

