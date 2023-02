Tarifkonflikt setzt sich fort Flughafenpersonal in Düsseldorf und Köln streikt am Montag

Nach dem ergebnislosen Ende der zweiten Runde in den Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen bestreikt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Montag die Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn.

Die geplante Arbeitsniederlegung beginnt in der Nacht in Köln/Bonn, Düsseldorf soll kurz darauf folgen. Durch die Schichtdienste enden die Streiks an beiden Flughäfen in der Nacht zum Dienstag.

Hintergrund der Streiks sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts bei Bund und Kommunen sowie örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

Verdi und der Deutsche Beamtenbund lehnten am Donnerstag in der zweiten Tarifrunde ein Arbeitgeberangebot von Bund und Kommunen ab. Die dritte Tarifrunde ist für den 27. bis 29. März in Potsdam geplant. (AFP)

