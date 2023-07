Teslas Giga-Giga-Fabrik Wie gefährlich ist sie für die deutsche Autoindustrie?

In unserem Format „3 auf 1“ fragen wir drei Expert:innen aus verschiedenen Richtungen nach ihrer Einschätzung. (Alle Folgen „3 auf 1“ können Sie hier nachlesen).

Erst vor gut einem Jahr lief im brandenburgischen Grünheide der erste Tesla vom Band. Aktuell ist das dort gebaute SUV-Modell Y, das auch in China und den USA gefertigt wird, das meistverkaufte Auto in Europa. Wenn der US-Konzern von Milliardär Elon Musk nun ankündigt, die Kapazität der europäischen „Giga-Factory“ auf eine Million Fahrzeuge im Jahr zu verdoppeln, ist das eine Kampfansage an VW, BMW oder Mercedes – was heißt das für die deutsche Schlüsselindustrie?

Teslas größter Gegner sind nicht die deutschen Hersteller

Henrik Mortsiefer beschäftigt sich als Redakteur im Tagesspiegel Background mit der Autoindustrie. Er fürchtet, VW und Co. müssen fast schon hoffen, dass Tesla über seinen exzentrischen Chef stolpert.

Die Milliarden, die Tesla in Brandenburg investiert hat und noch investieren will, zeigen: So schlecht sind die von heimischen Autobauern beklagten Rahmenbedingungen in Deutschland offenbar nicht.

Allerdings ist Elon Musk auch mit kleinerem Gepäck – sprich: niedrigeren Fixkosten und Altlasten – unterwegs als BMW, Mercedes und Volkswagen. Denn Tesla hat kein Verbrennergeschäft, das sozialverträglich abgebaut werden muss, hat keine Werke, die umgebaut oder geschlossen werden müssen, keine Beschäftigten, die umgeschult oder in den Vorruhestand versetzt werden müssen. Auf der grünen Wiese ist Musk mit den modernsten Anlagen gestartet, die der Automobilbau derzeit zu bieten hat.

Hinzu kommt, dass er das software-definierte Fahrzeug, das die deutschen Wettbewerber noch entwickeln, schon in Serie herstellt. Und die Chips, die anderen fehlen, baut Tesla weitgehend selbst.

Gefährlich wird Tesla aber nicht nur für die deutsche Autoindustrie. Dass Elon Musk auf die Mitbestimmung pfeift, ein an Hybris grenzendes Ego zur Schau stellt, das sein Geschäftsmodell bedroht, und technologisch keineswegs unangreifbar ist, könnte für Tesla selbst noch zur Gefahr werden.

Die deutsche Politik muss ihre Hausaufgaben besser machen

Hildegard Müller ist Präsidentin des Verbands der Autoindustrie (VDA). Konkurrenz sei für deutsche Hersteller nicht das Problem, sagt die Lobbyistin. Sie fordert stattdessen bessere Standortpolitik.

Wettbewerb treibt Innovation, spornt zu Höchstleistungen an. Letztendlich profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher von zukunftsweisenden Lösungen und Technologien. Die deutsche Automobilindustrie mit ihren starken Herstellern und Zulieferern stellt sich der Konkurrenz seit Jahrzehnten – und das sehr erfolgreich.

Unser Anspruch ist es, die Mobilität von Morgen mit unseren Lösungen mitzugestalten. Dafür investieren unsere Unternehmen von 2023 bis 2027 weltweit über 250 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Weitere rund 130 Milliarden Euro fließen in den Aus- und Umbau von Werken. Der Kampf gegen die Klimawandel ist eine globale Aufgabe. Die Hersteller und Zulieferer investieren daher weltweit.

Aufgabe der Politik ist es, die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts sicherzustellen. Hier muss die Politik in Deutschland und Europa ihre Hausaufgaben besser als bisher machen. Ausreichend Energie-, Rohstoff- und Handelsabkommen zählen genauso dazu wie ein wettbewerbsfähiges Steuer- und Abgabensystem.

Eine Million Autos aus Grünheide sind ein Understatement

Ferdinand Dudenhöffer ist Direktor des CAR – Center Automotive Research – in Duisburg. Der Branchenkenner glaubt, Tesla könnte schon bald dreimal so groß sein wie VW.

Die Ausbaupläne von Tesla für Berlin Grünheide haben mich NICHT im Geringsten überrascht. Elon Musk will bis zum Jahr 2030 weltweit 20 Millionen Auto verkaufen. Dazu braucht er für den Markt Europa mehr als fünf Millionen Autos pro Jahr. Also ist der Plan, eine Million in Grünheide eher ein Understatement. Wenn wir die Tesla Wachstumsraten der letzten zehn Jahre einfach fortschreiben, kommen wir auf 30 Millionen jährlich. Damit wäre Tesla mehr als dreimal so groß wie VW oder Toyota.

Elon ist kein Spinner, sondern ein Manufacturing Guy. Elon hat mit seinem Team das „New Manufactoring“ erfunden und umgesetzt. Die riesige Gießmaschine, die in einem Arbeitsgang nahezu das komplette Heck formt, ist eines der Beispiele. Die riesige Fabrik in Austin (Texas) zeigt, in welchen Dimensionen Elon plant. Damit verschafft er sich gewaltige Kostenvorteile gegenüber den klassischen Autobauern, wie etwa VW, die sich im Kampf mit der IG Metall seit Jahrzehnten „aufreiben“.

Das Einzige, was Tesla gefährlich werden kann, sind die schnellen Chinesen, wie BYD. Die anderen müssen sich warm anziehen.