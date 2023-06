Tier kriselt, Bolt expandiert Wann und wie konsolidiert sich der Sharing-Markt?

Für die einen sind E-Scooter die Antwort für die erste oder letzte Meile in einem multimodalen Verkehrssystem. Andere kritisieren rücksichtsloses Fahrverhalten und unsachgemäßes Abstellen im öffentlichen Raum. Städte reagieren mit strengeren Regeln oder, wie in Paris, gar mit Komplettverboten – mit Folgen für die Anbieter.

Wir fragen drei Expert:innen, wie und wann sich der Markt für Sharing-Fahrzeuge konsolidieren wird? Alle Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.

Die Frequenz von Übernahmen wird zunehmen

Augustin Friedel ist Mobilitätsexperte und schreibt seit Jahren über den Sharing-Markt. Er sagt, Konsolidierung sei nur eine Form wie sich der Markt verändern wird.

Tier und Bolt gehören zu den Marktführern im Sharing-Bereich. Eine Übernahme des in Kapitalschwierigkeiten geratenen Berliner Start-ups Tier durch den Konkurrenten aus Estland ist nicht ausgeschlossen. Die Netzwerke beider Anbieter sind erstaunlich komplementär, sie würden einander gut ergänzen. Bolt könnte so die Anzahl der Städte mehr als verdoppeln und würde zum Marktführer in Europa werden. Mit dem Ride-Hailing und Liefergeschäft hat das Unternehmen zwei umsatzstarke Bereiche, die den Ausbau des Micro-Mobility-Sharings finanzieren können.

Übernahmen unter kleineren Anbietern sehen wir bereits seit Längerem, die Frequenz wird zunehmen. Die Konsolidierung durch Übernahmen wird jedoch nur eine Form der Marktbereinigung sein. Daneben lassen sich weitere Trends identifizieren. Innerhalb der Unternehmen wird ebenfalls nach Möglichkeiten zur Kostenreduzierung gesucht, um die eigene Position zu stärken. Teure Nebenprojekte, wie der Verkauf von Fahrrädern oder Aufbau von Wechselstationen für Akkus, werden gestrichen und einzelne Städte oder ganze Märkte geschlossen, um die Verluste zu reduzieren.

Strengere Regeln begünstigen verbleibende Anbieter

Jana Kugoth ist Redaktionsleiterin des Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility. Sie sagt, allein in Berlin hat sich die Zahl der E-Roller-Verleiher in den letzten drei Jahren halbiert.

Der Blick auf Berlin zeigt: Der Sharing-Markt sortiert sich. Waren nach der Zulassung im Sommer 2019 zwischenzeitlich allein acht verschiedene E-Roller-Verleiher in der Hauptstadt aktiv, hat sich die Zahl durch Rückzüge und Übernahmen halbiert. Die Folgen eines brutalen (Preis-)kampfs um die Kund:innen, für den nicht alle Anbieter mit dem dafür nötigen finanzielle Polster ausgestattet waren. Hinzu kommen strengere Regeln wie extra Park- oder Verbotszonen durch die Städte.

Begünstigt werden dadurch vermutlich die verbliebenen etablierten Verleiher, der Eintritt neuer Wettbewerber wird durch die Regulierung erschwert. In Zukunft gute Karten hat, wer finanzstarke Investoren hinter sich weiß, Marketing beherrscht und auf der eigenen Plattform neben E-Rollern noch einen Strauß weiterer Verkehrsformen anbietet. Denn für die Kund:innen zählt letztlich: unkompliziert, günstig und einfach verschiedene Mobilitätsangebote suchen, buchen und bezahlen zu können. Nur dann wird Sharing auch eine Alternative zum eigenen Pkw.

Der Markt hat noch viel Potenzial

Alexander Jung ist Teil des Verbands für geteilte Mobilität. Er sagt, eine Konsolidierung wäre nicht nötig, da die größte Konkurrenz das private Auto sei.

Wir brauchen ein breit aufgestelltes, funktionierendes Mikromobilitätsangebot, um Menschen einen attraktiven Umstieg vom Auto auf umweltfreundlichere Alternativen zu ermöglichen. Hier sind auch die Städte in der Verantwortung, passende Rahmenbedingungen zu schaffen, zum Beispiel eine sichere Infrastruktur und eine faire Regulierung.

Wir sind davon überzeugt, dass die Mikromobilität einen signifikanten Beitrag leisten kann, um die Verkehrswende voranzutreiben und den Stadtverkehr umweltfreundlicher zu machen. Dies gelingt aber nur gemeinsam als Branche und mit zielführenden Rahmenbedingungen von kommunaler Seite, die den nachhaltigen Betrieb der Unternehmen in eigenwirtschaftlicher Verantwortung ermöglichen.

Der Markt bietet genügend Potenzial, eine Konsolidierung wäre überhaupt nicht nötig. Lediglich ein Prozent der Fahrten in europäischen Städten werden mit leihbaren E-Rollern oder E-Bikes zurückgelegt. Wir wollen dafür sorgen, dass der Marktanteil insgesamt größer wird und der Verkehr in den Städten dadurch nachhaltiger wird. Unsere größte Konkurrenz ist das Auto. Der Großteil der Autofahrten in Deutschland liegt unter sieben Kilometern – viele dieser Fahrten können durch Mikromobilität ersetzt werden.