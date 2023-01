Tunnel ins Nirgendwo Eine Mitfahrt auf Elon Musks Loop-Strecke zeigt die Grenzen der Technik

Steve ist begeistert. „Es gibt nichts Besseres als dieses Verkehrsmittel“, sagt der Fahrer der Loop-Strecke in Las Vegas. Er ist einer von mehreren Dutzend Chauffeuren, mit denen Besucher der Technologie-Leitmesse CES unterhalb des Geländes eine weitere Zukunftsvision von Elon Musk erleben können: Tunnel, in denen Autos dem Stau entfliehen und Passagiere in Windeseile durch die Stadt befördern.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden