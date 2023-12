Nach der Signa-Pleite Ist der stationäre Einzelhandel endgültig am Ende?

Sport-Scheck hat einen Insolvenzantrag gestellt, Galeria Karstadt Kaufhof versucht, sich von seiner Konzernmutter zu lösen, um nicht mit in den Abgrund gerissen zu werden: Die Insolvenz der österreichischen Immobilien-Holding Signa erreicht längst auch deutsche Fußgängerzonen. Die Angst geht um, dass das für den ohnehin kriselnden stationären Einzelhandel der Todesstoß sein könnte.

Stimmt das? Und wenn ja, wie müssen die Innenstädte sich in Zukunft neu aufstellen? Drei Expert:innen geben Antworten.

Ein Crash ist nötig – damit dem Einzelhandel der Neustart gelingt

Janine Seitz ist Trendforscherin und Co-Autorin der „Zukunftsstudie Handel 2024“.

Leider leben Totgesagte länger. Seit mehr als zehn Jahren warne ich davor, dass Warenhäuser ohne radikalen Wandel keine Zukunft haben. Dieses „Künstlich-am-Leben-Erhalten“ könnte nun durch die Signa-Pleite ein Ende haben. Und ein solcher Crash ist nötig: Die Innenstadt muss wohl erst mal tot sein, um wieder neu aufgebaut werden zu können.

Erst dann sind Immobilieneigentümer und Handelsunternehmen bereit, etwas wirklich Neues zu wagen. Und die Politik schafft erst dann die dafür nötigen Rahmenbedingungen. Leider braucht es oft Krisen, um Kreativität und Mut freizusetzen. Der stationäre Einzelhandel muss weg vom Dauer-Sale und Überangebot aus Angst vor dem Onlinehandel, weniger Abverkauf und mehr Serviceorientierung müssen das Ziel sein. Kleinere und hybride Flächen ermöglichen dabei Vielfalt.

Es gilt, Orte mit einer Atmosphäre aufzuladen, in der sich Menschen gerne treffen. Die Innenstädte und der Einzelhandel der Zukunft orientieren sich deswegen an den wahren Bedürfnissen der Menschen und schaffen gemeinsam Kultur.

Der Handel muss weg von der Produktorientierung, hin zum Freizeitfokus

Boris Hedde ist Geschäftsführer des Marktforschungsinstituts IFH Köln.

Wir befinden uns inmitten einer einschneidenden Transformation des Handels. Historisch gesehen gab es diese immer wieder, denken wir nur an die Filialisierung, den gerade für Deutschland typischen Discount-Trend oder die Digitalisierung und den Onlinehandel in den letzten zwei Jahrzehnten.

Der Fokus im stationären, innerstädtischen Handel hat sich sukzessive gewandelt. Lag er vormals in der Bereitstellung von Produkten zur Versorgung der Menschen, geht es heute vielmehr um das besondere Freizeiterleben. Dafür muss der Handel heute viel mehr über Trends und Kundenerwartungen wissen und diese auch zeitgemäß adressieren. In unseren Befragungen wird immer wieder deutlich: In den Innenstädten geht es um Emotionalisierung. Handel wird beiläufiger – aber bleibt das Hauptmotiv, um die Innenstadt zu besuchen.

Die Menschen wünschen soziales Erleben, Interaktion, Inspiration und auch Identifikation. Geschäftsmodelle, die dies berücksichtigen, in Kooperation mit anderen Innenstadtakteuren, sind wegweisend für den zukünftigen stationären Einzelhandel.

Die Leitlinie im stationären Handel heißt spätestens jetzt: Weg von der Produktorientierung, hin zur Freizeitfokussierung. Denn die Geschäftsmodelle von gestern sind nichts für die Zielgruppe von morgen.

Kommunen brauchen zur Rettung der Innenstädte mehr Befugnisse

Bernd Düsterdiek ist Beigeordneter für Stadtentwicklung beim Deutschen Städte- und Gemeindebund in Berlin.

Die Signa-Insolvenz bedeutet nicht das Ende des Einzelhandels. Gleichwohl ist sie eine schlechte Nachricht für die verbliebenen Galeria-Standorte und die betroffenen Städte. Weitere Standortschließungen hätten für Letztere gravierende Auswirkungen, denn große Kaufhäuser sind in vielen Fußgängerzonen weiterhin wichtige Ankerpunkte und Frequenzbringer. Zudem droht in diesem Jahr in Deutschland bis zu 9000 weiteren Einzelhändlern die Schließung. Die „Visitenkarte Innenstadt“ gerät folglich weiter unter Druck.

Im Falle von Standortschließungen sollten daher betroffene Städte von Beginn an in die Gespräche zwischen Immobilieneigentümern und Gläubigern zur Entwicklung attraktiver Nachnutzungskonzepte einbezogen werden. Hierbei muss betroffenen Kommunen auch ein verbesserter Zugriff auf die Immobilien rechtlich und finanziell ermöglicht werden. Nur so kann eine sinnvolle Innenstadtentwicklung vorangetrieben werden.

Klar ist zudem: Unprofitable Standorte kann man nicht wieder und wieder mit Steuergeldern retten.