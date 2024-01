Neue Abhängigkeiten vermeiden Wie Europa vom grünen Wandel profitieren kann

Will Deutschland klimaneutral werden, muss es große Mengen an grünem Wasserstoff importieren. Das zeigt eine einfache Rechnung: Die Elektrifizierung von Mobilität, Wärme und Industrie wird den deutschen Strombedarf von heute etwa 500 Terawattstunden (TWh) auf 750 TWh im Jahr 2030 erhöhen. Darüber hinaus müssen fossile Energieträger in Branchen, die sich nicht oder nur schwer elektrifizieren lassen, durch erneuerbare Alternativen ersetzt werden.