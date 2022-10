Neue Funktionen gegen Gebühr Wie Hyundai das Auto zur digitalen Geldmaschine macht

Die südkoreanische Autogruppe Hyundai will bis 2030 13 Milliarden Euro in die Entwicklung „Software-definierter Fahrzeuge“ (SDV) investieren. Ein Nahziel der Initiative ist, ab 2025 für alle neuen Modelle in allen Märkten Software-Updates über das mobile Internet anzubieten – sogenannte Over-the-Air-Software-Updates. Was beim Smartphone Alltag ist, erfordert bei Autos oft meist einen Werkstattbesuch.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden