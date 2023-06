Pläne für ein europaweites Pfandsystem Der Gerüchte-Geist aus der Bierflasche

Der Deutsche Brauerbund schäumt vor Wut. Dieses Mal sehen die Bierhersteller aber nicht das in ihren Augen hochheilige deutsche Reinheitsgebot in Gefahr, das Problem ist viel profaner: Es geht um die Bierflaschen. Der Feind ist in diesem Fall die geplante „Packaging and Packaging Waste Regulation“ (PPWR) der Europäischen Union.