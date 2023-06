Preise für Wohnimmobilien Seit 23 Jahren nicht mehr so stark gefallen

Steigende Zinsen, eine hohe Inflation und Baukosten haben die Preise auf dem deutschen Immobilienmarkt überraschend ins Minus gedrückt. Nach Rückgängen zum Jahresende verbilligten sich im ersten Quartal 2023 Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser so stark wie seit 23 Jahren nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte.