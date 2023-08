Probleme nicht nur wegen Fachkräftemangels So kann Deutschland trotz Überalterung innovativ bleiben

Mathilde Vossen*, 82, hat ihr Berufsleben lang als technische Zeichnerin gearbeitet – auch mit dem Computer. Heute bereut sie vor allem eins: „Dass ich das mit dem Computer in der Rente nicht weiterverfolgt habe.“ Das hat Folgen für die kinderlose Witwe: Obwohl sie in einer Großstadt wohnt, in der es jede Menge Lieferdienste gibt, kauft ihre Reinigungskraft für sie ein.