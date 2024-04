Rentnerparadies Mallorca Wie der Ruhestand in Spanien sorgenfrei gelingt

Kristina Mohrfeldt lebt seit drei Jahren mit ihrem Mann auf Mallorca. „Wir hatten noch nicht einen Tag Heimweh“, sagt die 61-Jährige. Im Sommer geht sie gern ganz früh ans Meer, im Winter wandert sie mit ihrem Mann oder Freunden auf den nahe gelegenen Berg San Salvador, der einen Panoramablick über die Insel bietet. „Wir haben hier so wunderschöne Momente – für uns war es auf jeden Fall richtig, hierherzuziehen.“

Mohrfeldt will sich demnächst als Therapeutin auf Mallorca selbstständig machen, ihr Mann Claus ist hingegen bereits vor vier Jahren in Rente gegangen. Ein Jahr später haben sie ihr Haus in Deutschland verkauft und sind nach Portocolom an die Ostküste Mallorcas gezogen.

Gut 22.000 deutsche Rentner lebten 2022 nach Angaben der deutschen Rentenversicherung in Spanien. Das Land ist damit nach der Schweiz und Österreich das beliebteste Ziel deutscher Ruheständler.

Wer auf Mallorca zum deutschen Arzt will, braucht eine private Krankenversicherung

Deutsch sprechende Hundefriseure, Rechtsanwälte, Ärzte – die Infrastruktur ist gerade für Deutsche auf Mallorca bestens vorhanden. Was zunächst komfortabel klingt, kann im Krankheitsfall trotzdem zu einem größeren Problem werden: Um deutsche Ärzte in Anspruch nehmen zu können, braucht man in Spanien in der Regel eine private Krankenversicherung.

Das staatliche Gesundheitssystem ist sehr gut und man braucht die private Versicherung nicht unbedingt. Kristina Mohrfeldt, deutsche Rentnerin auf Mallorca

„Die aber nimmt Rentner entweder gar nicht mehr auf oder nur mit so hohen Einschränkungen, dass sie für viele nicht infrage kommt“, sagt Tim Wirth, ein deutscher Anwalt, der auf Mallorca lebt und arbeitet. Den Besuch beim deutschen Arzt aus eigener Tasche zu bezahlen, kann sehr teuer werden: Anders als in Deutschland gibt es in Spanien keine Gebührenordnung für die private Behandlung.

Wirth rät: Wer weiß, dass er seinen Ruhestand in Spanien verbringen will, sollte, noch bevor er 55 Jahre alt ist, eine solche private Krankenversicherung abschließen. „Die ist deutlich günstiger als in Deutschland und zum Teil schon für 100 Euro im Monat zu haben“, sagt Wirth.

Kristina Mohrfeldt hat mit ihrem Mann schon vor sieben Jahren eine private Krankenversicherung in Spanien abgeschlossen. Für 135 Euro im Monat sind nun beide versichert. Allerdings: In dem Tarif sind keine Zahnarztkosten enthalten, und bei allen anderen Behandlungen ist ein Eigenanteil vorgesehen.

Mohrfeldt stört das nicht: „Das staatliche Gesundheitssystem ist sehr gut und man braucht die private Versicherung nicht unbedingt.“ Zumindest dann nicht, wenn man wie sie Spanisch spricht und sich ohne einen Übersetzer beim Arzt behandeln lassen kann.

Ab Mitte 70 zieht es viele wieder nach Deutschland

Roland Werner, ehemaliger Geschäftsführer eines Autozulieferers, ging als Frührentner nach Mallorca und hat 2017 die Stiftung Herztat gegründet. „Ursprünglich war die Idee, denjenigen Gesellschaft zu leisten, die einsam sind und niemanden mehr haben“, sagt er. „Aber inzwischen ist die Mehrzahl der Leute, die zu uns kommen, in einer echten Notlage.“

Meist sind es finanzielle Probleme. Der größte Fehler, den laut Werner viele deutsche Rentner begehen, ist, sich aus der deutschen Krankenversicherung abzumelden – weil die spanische private Versicherung vermeintlich günstiger ist. „Damit drohen aber nicht nur hohe Zuzahlungen im Krankheitsfall“, sagt er. „Die Leute verlieren auch automatisch die Ansprüche an die Pflegeversicherung – und die ist in Spanien nicht Teil der Krankenversicherung.“

Ab Mitte 70, wenn die Arztbesuche häufiger werden, zieht es viele wieder in die Heimat. Tim Wirth, deutscher Anwalt auf Mallorca

Bräuchten die deutschen Rentner dann in Spanien Pflege, stünden sie ohne jegliche Absicherung da. „Die deutschen Krankenversicherungen wehren sich meist vehement, sie wieder aufzunehmen. Das geht in der Regel nur mithilfe eines Anwalts und wenn alle Pflegversicherungsbeiträge nachgezahlt werden“, erzählt Werner. Der Prozess dauere oft ein Jahr lang. Dutzenden von Deutschen hat Werner schon die notgedrungene Rückkehr nach Deutschland mit seiner Stiftung erkämpft.

Aber auch wer keine Probleme mit Versicherungen oder Finanzen hat, geht nach Wirths Erfahrung im höheren Alter oft wieder zurück nach Deutschland. „Ab Mitte 70, wenn die Arztbesuche häufiger werden, zieht es viele wieder in die Heimat“, ist seine Erfahrung.

Wie man die spanische Immobilie steuerfrei verkaufen kann

Wer für den Ruhestand eine Immobilie in Spanien gekauft hat und dann doch wieder nach Deutschland zurückkehrt, für den platzt zwar der Traum vom Lebensabend unter Palmen. Doch zumindest finanziell gibt es einen Trost. „Wer drei Jahre lang seinen Hauptwohnsitz in dieser Immobilie hatte und älter als 65 Jahre ist, kann sie steuerfrei verkaufen“, sagt Immobilien-Anwalt Wirth.

Mallorca ist eine der teuersten Regionen Spaniens – eine 50-Quadratmeter-Wohnung in schöner Lage kostet hier im Monat 1100 bis 1200 Euro. Roland Werner, deutscher Frührentner auf Mallorca

„Das kann sich bei dem rasanten Anstieg der Immobilienpreise auf der Insel allein schon als Geldanlage lohnen.“ In den vergangenen zehn Jahren sind die Immobilienpreise auf der Insel laut Experten um mehr als 50 Prozent gestiegen.

Beim Kauf einer Immobilie in Spanien raten Experten jedoch dazu, unbedingt einen Anwalt mit einzubeziehen. „Der Notar hat in Spanien ganz andere Aufgaben als in Deutschland“, erklärt Wirth. Er lege weder die Kaufurkunde dem Grundbuchamt vor, noch prüfe er, ob die Immobilie auch rechtmäßig erstellt wurde. „Diese Aufgaben übernimmt in Spanien ein Anwalt“, sagt Wirth.

Deutsche Rentner-Gangs in spanischen Supermärkten

Wer hingegen nicht gekauft, sondern gemietet hat, kommt laut Werner schnell in Schwierigkeiten, wenn der Partner oder die Partnerin stirbt. „Dann steht plötzlich nur noch eine Rente für dieselben fixen Kosten zur Verfügung – in vielen Fällen reicht das nicht“, sagt Werner.

„Mallorca ist eine der teuersten Regionen Spaniens – eine 50-Quadratmeter-Wohnung in schöner Lage kostet hier im Monat 1100 bis 1200 Euro“, sagt er. „Wer ohne ausreichende Ersparnisse auf die Insel kommt und sich von der Rente so eben die Miete und die täglichen Ausgaben leisten kann, sollte sich den Schritt lieber noch einmal überlegen.“

Mohrfeldt und ihr Mann haben ihr Haus auf Mallorca mit einem Erbe und dem Verkauf ihrer deutschen Immobilie finanziert. Sie mag neben dem schönen Wetter vor allem das Lebensgefühl der Mallorquiner. „Der Rhythmus auf der Insel ist langsamer als in Deutschland – wenn du 15 Minuten zu spät kommst, ist niemand böse und man selbst wird auch nicht hektisch.“

Mallorca: Eine deutsche Enklave

Man müsse sich aber auch darauf einstellen, dass Handwerker stets darauf verweisen, sie kämen „mañana“ (morgen). Es könne dann aber gut einige Tage dauern, bis sie tatsächlich aufkreuzten. „Wenn man in ein anderes Land zieht, muss man bereit sein, sich auf andere Gepflogenheiten einzulassen“, sagt Mohrfeldt.

Sie selbst habe zwar auch viele deutsche Freunde auf der Insel. Wichtig ist ihr aber auch der Kontakt zu den Einheimischen, deshalb habe sie sich bewusst ein Haus in einer Gegend mit vielen mallorquinischen Nachbarn gesucht. „Natürlich kann man hier auch in einer deutschen Enklave leben“, so Mohrfeldt. „Aber mir ist es immer ein bisschen unangenehm, wenn die deutsche Rentner-Gang im Supermarkt noch nicht einmal ‚danke‛ auf Spanisch sagt.“

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.