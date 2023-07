Schneller und komfortabler Der ICE 3neo soll die Bahn endlich pünktlicher machen

Das Versprechen von DB-Fernverkehrsvorstand Michael Peterson wiegt schwer: „Wenn die Bahn nicht pünktlich kommt, liegt es nicht an diesem Zug.“ Er meint den ICE 3neo, eine völlig überarbeitete Version des ICE 3, den die Deutsche Bahn am Montag vorstellte. Der Lieferant Siemens Mobility habe in nur zweieinhalb Jahren Entwicklungszeit - der Hälfte der sonst üblichen Zeit - „Visionen in Züge verwandelt“.