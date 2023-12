„Schnellste Wachstumsphase in der Geschichte der Marke“ McDonald's will Zahl seiner Restaurants bis 2027 um ein Viertel erhöhen

Der Fast-Food-Riese McDonald's will die Zahl seiner Restaurants weltweit bis 2027 um rund ein Viertel auf 50.000 erhöhen. Das für seine Burger bekannte Unternehmen sprach am Mittwoch von einem „ehrgeizigen“ Plan für die „schnellste Wachstumsphase in der Geschichte der Marke“. McDonald's will für seine Expansion im kommenden Jahr 2,5 Milliarden Dollar (rund 2,3 Milliarden Euro) in die Hand nehmen und dann bis 2027 jährlich weitere 300 Millionen bis 500 Millionen Dollar.

Die größte Fast-Food-Kette der Welt betrieb Ende vergangenen Jahres 40.275 Schnellrestaurants. Das Unternehmen hatte zuvor 18 Jahre gebraucht, um von 30.000 auf 40.000 Restaurants anzuwachsen.

In den vergangenen Jahren hat McDonald's durch neue Angebote wie das Hühnchen-Sandwich „McCrispy“ seine Verkäufe antreiben können. Das Unternehmen profitierte auch von der Zunahme der Online-Bestellung in Folge der Corona-Pandemie und zuletzt inmitten hoher Inflation von seinem Ruf als relativ preiswerte Burger-Kette. (AFP)