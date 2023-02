Özdemirs Werbeverbot Ärzte feiern „Meilenstein für die Kindergesundheit“

Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) will Werbung für Produkte mit hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt verbieten, die sich an Kinder bis 14 Jahre richtet. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den Özdemir am Montag vorgestellt hat. Die Werbebeschränkung für Produkte, die nach dem WHO-Nährwertprofil als ungünstig bewertet werden, soll zwischen 6 und 23 Uhr gelten, ebenso wie für alle Kanäle und Werbeformen des Kindermarketings. Eingeschlossen sind damit Streaming-Dienste, soziale Netzwerke, Sponsoring und Außenwerbung im Umkreis von 100 Metern zu Einrichtungen von Kindern und Jugendlichen. Der Industrie soll eine Übergangszeit bis zur Einführung gewährt werden. Das Vorhaben muss noch innerhalb der Bundesregierung abgestimmt werden.

