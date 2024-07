Sechs-Tage-Woche wegen Fachkräftemangel Warum die Griechen machen, was in Deutschland unmöglich erscheint

Griechenland also. Das Land, das die Deutschen, angeleitet durch zahlreiche Boulevardmedien, vor zehn Jahren als faul und freizeitorientiert abtaten, geht jetzt in der Arbeitszeitdebatte voran. Die konservative Regierung in Athen hat es Arbeitgebern ermöglicht, eine Sechs-Tage-Woche einzuführen.

Seit dem 1. Juli können sie ihren Angestellten den Vorschlag unterbreiten, sechs anstatt bisher fünf Tage die Woche zu arbeiten. Damit könnten die Griechen künftig mehr arbeiten als ohnehin schon: Innerhalb der EU verzeichnen sie die meisten Wochenarbeitsstunden.

Tatsächlich blieb der ganz große Proteststurm in Griechenland aus. Offenbar plagt der Fachkräftemangel das Land zu sehr. Der ist vor allem auf die schwere Finanzkrise des Landes von 2010 bis 2018 zurückzuführen. Damals stand das Land kurz vor der Pleite, und Hunderttausende gut ausgebildete junge Leute wanderten ab, um ihr Glück im Ausland zu suchen. Von diesem Braindrain hat sich Griechenland bis heute nicht erholt, auch wenn es mit der Wirtschaft aufwärts geht.

650 Stunden mehr im Jahr pro Kopf arbeiten Menschen in Griechenland als in Deutschland.

Die Mär von den arbeitsfaulen Griechen stimmte allerdings noch nie. Laut Statistikbehörde Eurostat führen die Griechen mit 39,8 Stunden die europäische Rangliste der Wochenarbeitsstunden an. Für Deutschland verzeichnet die Auflistung im Schnitt 34 Wochenstunden. Insgesamt arbeiten Menschen in Griechenland pro Kopf fast 650 Stunden mehr im Jahr als Menschen in Deutschland.

Allerdings sollte man daraus auch keine Mär vom faulen Deutschen stricken: Die Zahlen sind nur bedingt vergleichbar. Die sehr niedrige Pro-Kopf-Zahl in Deutschland resultiert auch aus der rekordhohen Zahl von Teilzeitkräften – oft Frauen, die sich für einige Jahre allein um Kinder und Haushalt kümmern.

Doch insgesamt steht die griechische Entscheidung in einem seltsamen Spannungsverhältnis zur Debatte in Deutschland: Hier sind sich Ökonomen und Arbeitgeber zwar einig, dass die Pro-Kopf-Arbeitszeit steigen muss, aber die tarifvertragliche und gesellschaftliche Entwicklung geht in die andere Richtung. Hier nutzen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Fachkräftemangel eher, um für sich mehr Lohn oder Freizeit auszuhandeln.

Es sind drei Punkte, die in Griechenland möglich machen, was in Deutschland offenbar unmöglich ist.

1. Sehr hohe Anreize

Wer in Griechenland ab Sommer einen sechsten Tag pro Woche arbeitet, muss dies freiwillig tun. Einen Zwang gibt es nicht.

115 Prozent mehr Lohn bekommen Griechen ab sofort, wenn der sechste Arbeitstag auf einen Sonn- oder Feiertag fällt.

Also hat der Gesetzgeber sehr hohe Anreize für Menschen geschaffen, damit sie mehr arbeiten. Die sind finanzieller Natur.

Wer einen sechsten Tag pro Woche arbeiten möchte, bekommt dafür 40 Prozent mehr Gehalt. Fällt der sechste Arbeitstag auf einen Sonn- oder Feiertag, gibt es laut Gesetz sogar 115 Prozent mehr Lohn.

2. Strenge Regeln schützen Arbeitnehmer

Die griechische Sechs-Tage-Woche ist auch deswegen kaum umstritten, weil sie nicht alle Angestellten betrifft. Die neue Regelung zielt vor allem auf Unternehmen, die per Schichtsystem zwölf Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche ausgelastet sind und deren Mitarbeiter bisher fünf Tage sowie 40 Wochenstunden beschäftigt sind.

Zudem ermöglicht das Gesetz die Sechs-Tage-Woche im öffentlichen Sektor sowie bei Staatsunternehmen wie den Versorgern.

Es gibt aber Einschränkungen: Die Sechs-Tage-Woche ist freiwillig. Der Arbeitgeber muss sie bei der Arbeitsverwaltung anmelden und begründen. Er kann die Mehrarbeit den Beschäftigten anbieten, sie aber dazu nicht verpflichten.

Außerdem darf die Wochenarbeitszeit 48 Stunden nicht übersteigen. Die Sechs-Tage-Woche kann also nicht mit weiteren Überstunden kombiniert werden. Überdies haben die Beschäftigten in jeder Woche Anrecht auf einen freien Tag.

3. Deutsche Entscheidungsschwäche

Es ist ja nicht so, dass die Sechs-Tage-Woche in Deutschland ein völlig neuer Gedanke wäre, er wirkt in diesen Zeiten nur sehr unrealistisch. Tatsächlich galt die Sechs-Tage-Woche in Deutschland noch relativ lange. 1959 schafften es als Erste die Bergleute aus dem Steinkohlebergbau („Samstags gehört Vati mir“), die Fünf-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich durchzusetzen. 1960 bekamen Versicherungsangestellte die verkürzte Wochenarbeitszeit, ein Jahr später die Banker. Die Metallindustrie zog erst 1967 nach.

Das zeigt: Anders als in Griechenland ist die Sechs-Tage-Woche in Deutschland nicht einfach von der Regierung beschließbar. Schon die Umstellung auf die Fünf-Tage-Woche lief über tarifvertragliche Änderungen. Und so müsste es heute wohl auch sein.

Mai-Kundgebung der Gewerkschaften in Frankfurt am Main. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wollen 58 Prozent aller Männer und 49 Prozent aller Frauen in Deutschland die Arbeitszeit reduzieren. © dpa/Boris Roessler

Tatsächlich ist die Sechs-Tage-Woche in Deutschland nicht verboten. Der Samstag ist Werktag. Solange die gesetzlichen Ruhezeiten von einmal 24 Stunden am Stück pro Woche eingehalten werden, können Menschen in Deutschland theoretisch auch sechs Tage die Woche arbeiten – allerdings innerhalb der tarifvertraglichen Grenzen und der 48-Stunden-Woche. Verboten ist lediglich, bis auf Ausnahmen, Sonntagsarbeit.

Doch nicht alles, was nicht verboten ist, wird auch gemacht. Zwar schlagen vom Arbeitgeberpräsidenten („Deutschland diskutiert zu wenig über den Wert von Arbeit“) über den CDU-Chef („Deutschland braucht Lust auf mehr Leistung“), seinen sächsischen Ministerpräsidenten („40-Stunden-Woche für alle“) bis zum grünen Vizekanzler (Es müssen „mehr Menschen freiwillig mehr und länger arbeiten“) sehr viele Entscheider einen ähnlichen Ton an.

Doch die Menschen wollen nicht mehr arbeiten. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wollen 58 Prozent aller Männer und 49 Prozent aller Frauen die Arbeitszeit reduzieren. So einfach wie in Griechenland kann die Sechs-Tage-Woche also hierzulande nicht umgesetzt werden.

Es gibt aber Ökonomen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie die Deutschen mehr arbeiten könnten. Zusammengefasst: bessere Rahmenbedingungen (zum Beispiel Kinderbetreuung), mehr Lohnanreize und weniger Steuern auf zusätzlich gearbeitete Stunden. Die gute Nachricht: Das alles könnte die Politik genauso schnell beschließen wie die griechische Regierung die Sechs-Tage-Woche.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.