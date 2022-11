Sechste Anhebung dieses Jahr US-Notenbank Fed erhöht Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte

Im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation hebt die US-Notenbank Fed den Leitzins um weitere 0,75 Prozentpunkte an. Die neue Zinsspanne liegt nun zwischen 3,75 und 4,0 Prozent, dem höchsten Niveau seit Januar 2008, wie die Federal Reserve am Mittwoch in Washington mitteilte.

Es war bereits die sechste Anhebung des Leitzinses in diesem Jahr und die vierte Anhebung um 0,75 Prozentpunkte in Folge. Die Fed hob hervor, weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation seien „angemessen“. Dabei müssten aber die Auswirkungen auf die Wirtschaft bedacht werden.

Experten befürchten, dass ein zu hartes Vorgehen der US-Notenbank zur Eindämmung der Inflation die Konjunktur abwürgen könnte.

Die Inflation in den USA war im Juni angetrieben vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf 9,1 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit über 40 Jahren. In der Folge sank die Inflation zwar auf zuletzt 8,2 Prozent; das liegt aber nach wie vor weit über der Fed-Zielmarke von zwei Prozent.

Weltweit haben viele Länder mit einer sehr hohen Inflation zu kämpfen. (dpa)

Zur Startseite