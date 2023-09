Seit Fukushima Uran-Preise erreichen Höchststand

Der Preis für Uran hat den höchsten Stand seit zwölf Jahren erreicht: Der für die Stromproduktion in Atomkraftwerken benötigte Rohstoff notierte am vergangenen Freitag bei rund 62 Dollar pro Pfund, wie Daten des Finanzdienstes Bloomberg auf Basis des Datenanbieters UxC zeigen. Das ist der höchste Stand in der bis 2017 zurückreichenden Zeitreihe – und der höchste Preis seit der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011, wie Medien unter Berufung auf weitere UxC-Daten berichten.