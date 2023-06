Sind Flugtaxis ausgereift? Deutsches Start-up will schon 2024 Olympiagäste transportieren

Der Gare d‘Austerlitz ist einer der wichtigsten Knotenpunkte in Paris. An dem Bahnhof im Südosten der französischen Hauptstadt haben Passagiere Anschluss an den Schnellzug TGV, an Vorortzüge, Busse und U-Bahnen. Im Sommer 2024 kommt ein neues Verkehrsmittel hinzu: Flugtaxis.