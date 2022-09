Solar, Speicher, Wärmepumpe und Co. Der Weg zum energetisch unabhängigen Haus

Wer energieautark ist, produziert eigenen Strom, eigene Wärme, eigenes Warmwasser und ist steigenden Preisen für Energie sowie Versorgungsengpässen weniger ausgeliefert. Doch der Weg zu mehr energetischer Unabhängigkeit ist kompliziert.

Fördermittel spielen eine Rolle, ebenso die Verfügbarkeit von Technik und Handwerkskapazitäten. Jedes Haus sollte immer einzeln betrachtet werden, so das Verbraucherportal co2online. Auch Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer beim BSW Bundesverband Solarwirtschaft, sagt: „Es gibt für jedes Gebäude ein individuelles Strom- und Wärmekonzept.“

Nur Sonnenenergie sollte grundsätzlich immer dabei sein, zeigt eine Umfrage bei Energieexperten. „Das Einfachste ist im Moment, sich eine Solarstromanlage aufs Dach zu packen und eine Batterie in den Keller“, sagt Energieexperte Timo Leukefeld. „Ein kleiner baulicher Eingriff ermöglicht mit diesem Strom erstens, die Heizung zu entlasten, zweitens, Duschwasser zu erwärmen, drittens, Haushaltsstrom zu ersetzen und viertens, ein Elektroauto zu betanken.“

Hier finden Sie einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie die Energieversorgung umstellen können.

Solaranlage plus Wärmepumpe

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt Strom, mit dem elektrische Geräte wie eine Wasch- und Spülmaschine sowie eine Wärmepumpe zum Heizen betrieben werden können. Die Stromproduktion per Photovoltaik hängt allerdings vom Wetter und von der Tageszeit ab. Zudem braucht es eine entsprechend große Dachfläche, idealerweise gen Süden ausgerichtet. Ausreichend ist die produzierte Strommenge in der Regel allerdings nicht.

Ein Energieberater oder auf Solartechnik spezialisierter Handwerksbetrieb kann klären, ob die Kombination mit wärmeproduzierender Solarthermie Sinn ergibt. Ähnlich wie Photovoltaikanlagen ist sie auf dem Hausdach oder an der Fassade installiert, benötigt aber weniger Fläche. Die Höhe der Kosten hängt davon ab, ob mit den verbauten Sonnenkollektoren nur Warmwasser erzeugt wird oder auch die Heizung unterstützt werden soll.

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach reicht bei Sonnenschein, um elektrische Geräte zu versorgen. © dpa / dpa/Rainer Jensen

Die elektrische Wärmepumpe ist derzeit die meistverbaute Heizung im Neubau. Insgesamt wurden nach Branchenangaben zwischen Januar und Juli 2022 bereits 141.873 Förderanträge gestellt.

Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 waren es 154.000 Geräte, die verbaut wurden. Die Bundesregierung will die Wärmepumpe zur Standardheizung machen, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Bis 2030 sollen sechs Millionen Wärmepumpen verbaut werden.

Solarthermie plus Gasheizung

Strom etwa für eine Wärmepumpe wird mit Solarthermie nicht erzeugt. Doch wer beispielsweise erst vor wenigen Jahren eine Gastherme installiert hat und seine Energieversorgung nicht erneut völlig neu konzipieren will, für den könnte Solarthermie eine geeignete Zusatzinvestition sein, um auf diese Weise den Erdgasbedarf zu reduzieren.

Immerhin heizen noch mehr als die Hälfte der Haushalte in Deutschland mit Gas, zeigen Daten des Statistischen Bundesamts.

Solaranlage, Wärmepumpe, Solarstrom- oder Wärmespeicher

Um überschüssigen Strom vom Tag zu speichern und ihn abends zu verbrauchen, braucht es einen Solarstromspeicher. Die durchschnittliche Größe eines Heimspeichers liegt nach BSW-Angaben bei acht Kilowattstunden. In der Regel wird die Speicherkapazität so ausgelegt, dass Sonnenstrom zur Deckung des Strombedarfs für die nächsten zwölf bis 24 Stunden gespeichert werden kann.

Mit einem Speicher kann man Solarstrom einkellern. © Promo/Jessica von Dahlen/SubPack 2.0

Strom kann allerdings schlecht über einen langen Zeitraum gespeichert werden. Über den Winter kommt man mit solch einem Akku also nicht. Eine Lösung bieten sogenannte Solar Clouds, virtuelle Stromspeicher, in denen ein Überschuss an Energie vom Sommer gespeichert werden kann, um ihn dann im Winter bei Bedarf wieder anzufordern. Das ist aber oft an den Kauf eines Solarspeichers gekoppelt und mit einer Monatsgebühr verbunden, was wieder Abhängigkeiten schafft.

Eine weitere Möglichkeit: Solarkollektoren oder eine Wärmepumpe können Heizungswärme auf Vorrat erzeugen, die in einem Wärmespeicher gelagert werden kann. Diese Wärme steht dann für die Warmwasserversorgung und zum Heizen bereit. Aber auch damit kommt man nicht immer durch den Winter. Für Abhilfe könnte ein Holzpelletofen sorgen, der in kalten, sonnenarmen Monaten einspringt.

Alternativ kann überschüssige Energie in Wasserstoff umgewandelt werden. Der Wasserstoff wird dann in Speichern zwischengelagert. Bei Bedarf kann daraus mittels Brennstoffzellen wieder Strom produziert werden.

Eine solche Alternative bietet etwa die Berliner Firma HPS Home Power Solutions mit ihrer Solar-Wasserstoff-Energieanlage namens „Picea“. Ein System, das Wohnungsbaugesellschaften wie Bonava beobachten, es aber noch als zu teuer bewerten.

Die Anlage dient als Stromspeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung zugleich, in einem kompakten Gerät, das von der Sonne über Photovoltaikmodule auf dem Dach angetrieben wird.

Die nicht verbrauchte Sonnenenergie wird in einer Batterie gespeichert. Ist diese voll, wird der überschüssige Strom in einem Elektrolyseur in Wasserstoff umgewandelt und für den Winter in einem außerhalb des Hauses lagernden Wasserstoffspeicher eingelagert. Fernwärme oder eine zusätzlich zu verbauende Wärmepumpe versorgt das Haus mit Wärme.

Heizen mit Holz

Auch mit Holzöfen sinkt der Verbrauch fossiler Energien. Wenn die Deutschen jedoch allesamt ausschließlich mit Holzpellets heizen wollten, gäbe es ein Problem mit der Versorgung. „Ein Kamin- oder Pelletofen kann aber helfen, Spitzen an kalten Tagen abzufedern“, sagt Bernd Winterseel vom Öko-Zentrum NRW.

Kleine Pellets, große Sorgen. Auch hier ist man von Marktpreisen abhängig. © Jens Büttner / dpa

Zudem: Während die Sonne zwar nicht immer scheint, aber kostenlose Energie liefert, ist man beim Holz der Verfügbarkeit und aktuellen Marktpreisen ausgeliefert. „Die Preise für Holzpellets sind aktuell doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr“, gibt Winterseel zu bedenken. Um nachhaltig mit Holz zu heizen, müssten die Transportwege zudem möglichst kurz sein.

Solaranlage, Infrarotheizung, Stromspeicher

Der Freiberger Energieexperte Leukefeld hält trotz fehlender Bundesförderung eine Infrarotheizung, kombiniert mit Photovoltaik und einem Stromspeicher, für ein gutes Investment – im Rahmen einer energetischen Sanierung oder im Neubau. In unsanierten Häusern ist eine Elektroheizung aufgrund der dann hohen Stromkosten keine Option.

Man kommt mit weniger Handwerkspersonal aus – und das über Jahre. Timo Leukefeld, Energieexperte über die Vorteile eines stromleitungsbasierten Systems

Gründe für Leukefelds Votum: Das rein stromleitungsbasierte System ist vergleichsweise einfach zu installieren, hat eine Lebensdauer von 30 Jahren, es fallen so gut wie keine Wartungskosten an. Vor allem das hält der Energieexperte wegen des zunehmenden Fachkräftemangels für ein entscheidendes Argument: „Man kommt mit weniger Handwerkspersonal aus – und das über Jahre. Das spart viel Geld.“

Eine Wärmepumpe dagegen müsse jährlich gewartet werden und habe nur eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren, sagt Leukefeld, der sein eigenes Haus schon vor Jahren mit einer Infrarotheizung ausgestattet hat und derzeit Wohnungsgesellschaften wie die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) beim Umbau eines Plattenbaus in ein hochgradig energieautarkes Mehrfamilienhaus berät.

Ein Wärmepume ist von außen recht unauffällig. © Foto: Imago/Manngold

Die künftigen Mieter in der sachsen-anhaltinischen Stadt können sich schon jetzt auf eine Pauschalmiete inklusive der Energiekosten für Strom, Wärme und Elektromobilität freuen. Möglich wird das durch Photovoltaik, die Solarstrom produziert, und zwar nicht nur für den Haushaltsstrom, sondern auch für die Wärme per Infrarotheizung und für das Duschwasser. Dadurch reduzieren sich die Investitionskosten, und die Kosten für Wartung und Reparaturen bleiben langfristig niedrig und planbar. Nur im Winterhalbjahr wird Strom zugekauft.

Eine Rechnung, die auch für Einfamilienhäuser aufgehen könnte, rechnet Leukefeld vor: rund 38.000 Euro für den Einbau einer Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und zentraler Warmwasserbereitung versus 12.000 Euro für eine Infrarotheizung mit dezentraler Warmwasserbereitung. Die Stromkosten setzt er dagegen bei jährlich 1000 Euro für die Wärmepumpe versus 1600 Euro für die Infrarotheizung an.

Wenn der Eigentümer dann beim Infrarothaus die 26.000 Euro eingesparte Investitionsmittel noch in eine Solarstromanlage mit Stromspeicher investiert, „dann haben beide Häuser dieselbe Gesamtinvestition von 38.000 Euro, aber das Infrarothaus spart dann 40 Prozent beim Heizen, 70 Prozent beim Duschen, 70 Prozent beim Haushaltsstrom und mit E-Auto zehn Monate des Jahres die Tankkosten“, so Leukefeld. „Das ist unschlagbar im Systemvergleich.“

Klar ist: Mit steigenden Brennstoffkosten sind Effizienzmaßnahmen schneller wirtschaftlich. Dennoch sehen Energieexperten die Lösung nicht darin, sich zu 100 Prozent bei der Energieversorgung unabhängig zu machen. „Es ist ein richtiger Weg, und je mehr Leute ihn mitgehen, desto besser“, sagt Stefan Materne vom Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV). „Allerdings ist er für die Mehrzahl der Verbraucher bisher nicht umsetzbar, weil energieautarke Häuser immer noch zu kostenintensiv sind.“

Dieser Text erschien zuerst im „Handelsblatt“.

Zur Startseite