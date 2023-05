Solarenergie Deutschland wird zum Top-Markt in Europa

Neue Solaranlagen mit insgesamt 7,5 Gigawatt (GW) Leistung gingen in Deutschland 2022 in Betrieb. Ab 2026 sollen es pro Jahr 22 GW sein. Die Bundesregierung will den Ausbau der Erzeugungskapazität drastisch beschleunigen und hat dafür eine Photovoltaik-Strategie entwickelt.