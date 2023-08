Solaroffensive der Bundesregierung Mehr Förderung für Balkonkraftwerke und große Photovoltaikanlagen

Am Mittwoch soll das Kabinett das Gesetz für den beschleunigten Ausbau von Photovoltaik-Anlagen zur Erzeugung von Strom aus der Sonne beschließen. Dazu soll das „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ (EEG) um Regulierungen entschlackt und der Ausbau durch bessere Förderungen unterstützt werden. Dies war aus Kreisen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz zu hören. Stimmt die Bundesregierung zu, dann soll das Gesetz so bald wie möglich an den Bundestag weitergeleitet, dort diskutiert und angenommen werden. Spätestens Anfang des Jahres könnte dann das nötige Bündel an gesetzlichen Korrekturen in Kraft treten.