Stimmung der deutschen Wirtschaft deutlich schlechter Ifo-Index sinkt erstmals seit halbem Jahr wieder

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai deutlich verschlechtert. Der vom Münchner Ifo-Institut ermittelte Geschäftsklimaindex fiel von 93,4 Punkten auf 91,7. Wie das Institut am Mittwoch mitteilte, war dies der erste Rückgang nach sechs Anstiegen in Folge. Besonders die Erwartungen der Unternehmer trübten sich demnach ein und auch mit ihren laufenden Geschäften waren sie weniger zufrieden.

Im verarbeitenden Gewerbe stürzten die Erwartungen ab, die Entwicklung war in allen Branchen negativ. Zudem wurde die aktuelle Lage weniger gut beurteilt und es gab weniger neue Aufträge. Im Bauhauptgewerbe war die Stimmung, insbesondere mit Blick in die Zukunft, vorher schon schlecht. Nun bewerten die Unternehmen auch ihre aktuelle Lage spürbar schlechter.

Pessimistischer Blick auf den Sommer

Im Dienstleistungssektor blieb der Gesamtindex nahezu unverändert. Mit Blick auf die laufenden Geschäfte waren die Unternehmen zufriedener, blickten aber pessimistischer auf die kommenden Monate. Im Handel fiel der Index deutlich, Erwartungen und Bewertung der aktuellen Lage verschlechterten sich, besonders im Großhandel.

„Die deutsche Wirtschaft blickt skeptisch auf den Sommer“, resümierten die Ifo-Experten. Für den Geschäftsklimaindex antworten monatlich rund 9000 Unternehmen auf Fragen des Instituts. Sie werden gebeten, ihre gegenwärtige Geschäftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate anzugeben. (AFP)